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Суд лишил лидера групы «Ума2рман» права на хранение оружия
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Суд лишил лидера групы «Ума2рман» права на хранение оружия 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
Младший из братьев Кристовских из популярной группы «Ума2рман» Владимир в случае опасности для своей жизни не сможет применить травматическое оружие, которым он владел до последнего времени. Красногорский городской суд Подмосковья лишил его такой возможности.
Как выяснил «КВ», городская прокуратура в ходе проверки в местном отделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обнаружила, что 42-летний Владимир Кристовский имеет гражданское оружие — ПБ-4 ОСА. Однако по прошествии пяти лет музыкант (именно на такой срок ему разрешили пользоваться травматом) не провел перерегистрация разрешения. Поэтому прокурор обратился в суд и потребовал признать Кристовского утратившим право на хранение и ношение пистолета.
— Ответчик не прошел в установленном порядке перерегистрацию, в настоящее время он владеет оружием без заключения врачебной комиссии, без соответствующей подготовки и периодической проверки знаний правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием, — пояснил представитель надзорного ведомства.
Кристовский на заседание не пришел, хотя и был уведомлен. В итоге Красногорский городской суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры и обязал солиста группы «Ума2рман» сдать оружие в правоохранительные органы.
Своим друзьям исполнитель рассказал истинную причину нарушения — мол, просто забыл из-за плотного гастрольного графика.
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