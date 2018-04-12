17 апреля в Пскове пройдёт первый книжный форум «Развитие инфраструктуры чтения в Псковской области», организованный комитетом Российского книжного союза по региональному развитию и администрацией Псковской области — об этом сообщили в пресс-службе «ЭКСМО-АСТ» Сам форум пройдет в рамках XV международного книжного форума «Русский Запад». По итогам работы форума планируется сформировать проекты, направленные на формирование механизмов государственно-частного партнерства в сфере книжной инфраструктуры, исследование предпочтений в выборе книг жителей Псковской области и т.д. Гостями культурной программы станут известный писатель Анна Матвеева — автор бестселлеров «Перевал Дятлова», «Завидное чувство Веры Стениной», «Девять девяностых», «Горожане» и др., и Алексей Хотылев — разработчик научных программ научных шоу и сотрудник кафедры Геологического факультета МГУ, автор детской книги «Как устроена Земля?»Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».