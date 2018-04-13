Юрист: отмена запрета Улюкаеву работать чиновником выглядит странно 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Отмена запрета бывшему министру Алексею Улюкаеву, приговоренному к восьмилетнему сроку в колонии, работать чиновником после освобождения, выглядит странной, считает управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов.
Мосгорсуд в четверг подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. Экс-министр имеет право занимать должности в муниципальных образованиях и госорганах, но не может осуществлять функции представителя власти, отметили в суде.
"Дополнительное наказание обычно назначается, если преступление тесно связано с профессиональной деятельностью подсудимого. С учетом того, что суд не изменил срок заключения и согласился с выводами суда первой инстанции, отмена дополнительного наказания выглядит достаточно странно", — сказал РИА Новости Бишенов.
Он считает, что в данном случае подтверждение приговора вносит «чисто техническое изменение, которое, по сути, не меняет приговор в целом». По словам адвоката, сложно сказать, «чем руководствовались судьи, которые постановили исключить из приговора запрет занимать государственные должности».
Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу Минэкономразвития положительного заключения на покупку "Башнефти" «Роснефтью». Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.