Юрист: отмена запрета Улюкаеву работать чиновником выглядит странно

Мосгорсуд в четверг подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. Экс-министр имеет право занимать должности в муниципальных образованиях и госорганах, но не может осуществлять функции представителя власти, отметили в суде.

"Дополнительное наказание обычно назначается, если преступление тесно связано с профессиональной деятельностью подсудимого. С учетом того, что суд не изменил срок заключения и согласился с выводами суда первой инстанции, отмена дополнительного наказания выглядит достаточно странно", — сказал РИА Новости Бишенов.

Он считает, что в данном случае подтверждение приговора вносит «чисто техническое изменение, которое, по сути, не меняет приговор в целом». По словам адвоката, сложно сказать, «чем руководствовались судьи, которые постановили исключить из приговора запрет занимать государственные должности».