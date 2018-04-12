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Улюкаеву дали шанс вернуться в чиновники
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Улюкаеву дали шанс вернуться в чиновники 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Коллегия Мосгорсуда оставила без изменений тюремный срок 8 лет для экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, исключив из приговора запрет занимать госдолжности. Об этом сообщает «Медиазона».
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