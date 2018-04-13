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Улюкаева могут отправить в Иркутскую колонию
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Улюкаева могут отправить в Иркутскую колонию 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Бывшего министра Алексея Улюкаева, приговоренного к восьмилетнему сроку заключения, могут отправить отбывать наказание в Иркутскую исправительную колонию №3, где зачастую содержатся осужденные высокопоставленные чиновники и бывшие правоохранители, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Мосгорсуд в четверг подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. Экс-министр имеет право занимать должности в муниципальных образованиях и госорганах, но не может осуществлять функции представителя власти, отметили в суде.
«В России немного колоний строгого режима, где может отбывать наказание чиновник, бывший в ранге министра. Скорее всего, его отправят отбывать срок именно в Иркутскую исправительную колонию, где в основном и находятся чиновники, судьи и правоохранители, осужденные за взяточничество», — рассказал Мельников.
По его словам, сам Улюкаев надеется, что ему все же подберут место отбывания наказания недалеко от Москвы, поскольку в противном случае он не сможет часто видеться с родственниками, которым будет тяжело ездить в Иркутск.
«Однако я считаю, что такое решение маловероятно. Не стоит забывать, что он так же являлся и хранителем определенных государственных секретов и режим у него тоже строгий. Поэтому Иркутск можно назвать главным вероятным местом. Альтернатив мало», — добавил правозащитник.
Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу Минэкономразвития положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.
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