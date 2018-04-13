Чиновники горадминистрации Рязани во вторник будут принимать граждан

в администрации города Рязани состоится личный прием граждан, который организуют в честь Дня местного самоуправления, сообщает пресс-служба.

Личный прием будет проходить в порядке живой очереди при предоставлении паспорта.