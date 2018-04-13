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Чиновники горадминистрации Рязани во вторник будут принимать граждан
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Чиновники горадминистрации Рязани во вторник будут принимать граждан 

АиФ Рязань 46 минут назад
Фото: АиФ Рязань
в администрации города Рязани состоится личный прием граждан, который организуют в честь Дня местного самоуправления, сообщает пресс-служба.
Личный прием будет проходить в порядке живой очереди при предоставлении паспорта.
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