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Чиновники горадминистрации Рязани во вторник будут принимать граждан
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Чиновники горадминистрации Рязани во вторник будут принимать граждан
АиФ Рязань
46 минут назад
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Фото:
АиФ Рязань
в администрации
города Рязани
состоится личный прием граждан, который организуют в честь Дня местного самоуправления, сообщает пресс-служба.
Личный прием будет проходить в порядке живой очереди при предоставлении паспорта.
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