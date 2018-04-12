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Корреспондент «ВМ» спас от большой воды лесных полевок
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Корреспондент «ВМ» спас от большой воды лесных полевок 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В охотхозяйство Тверской области отправился, откликнувшись на просьбу своего друга, егеря Владимира Степанова, помочь ему подготовиться к открытию охотничьего весеннего сезона. Степаныч, как зовем мы его в нашем охотобществе, потомственный охотник, великолепный следопыт и знаток повадок птиц и животных.
Перед открытием охоты у егерей много работы: поправить засидочные шалаши на разливах для охотников с подсадной уткой на селезня. Проверить тетеревиные и глухариные тока — есть ли дичь. Проконопатить и просмолить лодки. Наколоть дров для печки и камина. Продукты завезти из города, да много еще чего.
Ночью был небольшой «плюс». Вода в реке заметно поднялась, но глобального разлива еще не было. На узкой лодке, местные называют их куласами, дошли до заливного луга, где у Степанова с лета заготовлен стожок сена на зиму для пятнистого оленя. Снега в лесу еще по пояс, нужно продолжать подкормку зверей.
А вот луг уже затопило. Решили подойти к стожку на лодке и перевозить сено на берег небольшими партиями. Подплываем. Вдруг Володя поднимает вверх руку. Перестаю грести. Опытный охотник что-то увидел.
— Глянь в бинокль: будто на макушке стожка движение какое-то.
— Так это полевки! Да много как!
Стог от берега паводком отрезало. Гнезда затопило. Вот мыши теперь, как на необитаемом острове, сигналы «SOS» посылают.
— Поехали спасать. Не пропадать же кормовой базе для лисиц, — говорит напарник.
Пришвартовались. Володя кладет весло как трап между стожком с полевками и нашим куласом. Перебрался ко мне на корму и стал « руководить» эвакуацией, весело покрикивая на испуганных мышей: «Не толкайтесь. Пропускайте вперед женщин и детей! Места всем хватит».
Признаться, не думал, что полевки станут перебираться по веслу в нашу лодку. Но видно инстинкт самосохранения и здесь сработал. Все мыши гуськом, как в сказке про озорного мальчишку Нильса, в считаные минуты перешли со своего затопленного зимнего дома на наше судно. Забились в носу лодки и притихли.
Спасенную серую братию перевезли на берег. Перевернули лодку. Отошли в сторонку. Наблюдаем, как полевки выбегают из-под лодки и разбегаются в разные стороны.
— А зайцев никогда не спасал, как дед Мазай? — спрашиваю Володю.
— А про зайцев — это все выдумки Некрасова, — отвечает он. — На самом деле зайцы уходят от половодья на возвышенности. Но даже если какого зайчишку и застанет врасплох большая вода — он способен вплавь пересечь довольно большое пространство. У зайцев между пальцами на лапах растет густой ворс, и когда заяц плывет, ворс этот работает как ласты. Были случаи, когда заяц, спасаясь от хищника, прыгал в реку и спокойно переплывал на другой берег.
СПРАВКА
Весенний сезон охоты в Московской области начнется со второй субботы апреля, 14-го числа. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, в течение 10 календарных дней можно будет охотиться на водоплавающую и боровую дичь.
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