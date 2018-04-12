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В московском парке «Коломенское» пройдёт десятый фитнес-фестиваль «Стань человеком»
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В московском парке «Коломенское» пройдёт десятый фитнес-фестиваль «Стань человеком» 

RT на русском 37 минут назад
В Москве на территории музея-заповедника «Коломенское» пройдёт десятый фитнес-фестиваль «Стань человеком».
«Участников ждёт командный забег с испытаниями, с которого началась история «Стань человеком» в 2015 году, множество мастер-классов и лекций от профессионалов фитнес-индустрии, двухдневный йога-марафон, танцевальные воркшопы с лучшими хореографами и многое другое», — говорится в пресс-релизе организаторов фестиваля.
Мероприятие пройдёт 26 и 27 мая.
Ранее стало известно место проведения первого в истории Единой лиги ВТБ «Финала четырёх».
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