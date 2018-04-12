В Башкирии саперами обезврежена мина времен ВОВ

Башкирии в Чишминском районе был найден снаряд времен ВОВ. Его обнаружил местный житель. Сотрудники ОМОНа Росгвардии обезвредили опасный отголосок страшной войны.

Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, снаряд нашел механизатор, проводивший земляные работы в Чишминском районе РБ. Он увидел странный предмет, напоминавший снаряд и сообщил об этом.

Мужчина не зря беспокоился. Приехавшая на вызов инженерно-техническая группа ОМОНа Росгвардии осмотрела находку и выяснилось, что это 50 мм минометная мина времен Великой Отечественной войны. В любой момент она могла взорваться, потому что была в плохом состоянии: взрыватель имел разрушения, корпус был изъеден коррозией.

Приняв все меры предосторожности, саперы упаковали снаряд в специальный контейнер, отвезли в безопасное место и там взорвали.