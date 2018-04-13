В рязанской ОКБ сделают капремонт за 57 млн рублей

12 апреля в рязанской Областной клинической больнице рабочие приступили к проведению капитального ремонта. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По словам главного врача ОКБ Дмитрия Хубезова, капремонт пройдет в четырех отделениях (неврологическом, профпатологии, пульмонологическом, ревматологии) и по завершению работ условия пребывания пациентов станут не хуже, чем в клиниках Европы.

Денежные средства на капремонт ОКБ направлены из резервного фонда Президента России в размере 57 млн рублей. На эту сумму планируется произвести большой объем работ. В частности, будут заменены потолки, двери, полы, модернизируют все коммуникации и установят новую сантехнику, палаты оборудуют кнопками вызова персонала и т.д.

Завершение ремонтных работ ожидается к началу осени.

Фото: minzdrav.ryazangov.ru