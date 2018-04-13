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В рязанской ОКБ сделают капремонт за 57 млн рублей
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В рязанской ОКБ сделают капремонт за 57 млн рублей 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
12 апреля в рязанской Областной клинической больнице рабочие приступили к проведению капитального ремонта. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
По словам главного врача ОКБ Дмитрия Хубезова, капремонт пройдет в четырех отделениях (неврологическом, профпатологии, пульмонологическом, ревматологии) и по завершению работ условия пребывания пациентов станут не хуже, чем в клиниках Европы.
Денежные средства на капремонт ОКБ направлены из резервного фонда Президента России в размере 57 млн рублей. На эту сумму планируется произвести большой объем работ. В частности, будут заменены потолки, двери, полы, модернизируют все коммуникации и установят новую сантехнику, палаты оборудуют кнопками вызова персонала и т.д.
Завершение ремонтных работ ожидается к началу осени.
Фото: minzdrav.ryazangov.ru
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