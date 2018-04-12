В Красногорске обсудили проект создания городского парка в Опалихе

В подмосковном городском округе Красногорск на заседании общественной палаты обсудили проект создания благоустроенного городского парка на территории бывшего санатория «Опалиха» в одноименном микрорайоне, на встрече присутствовали местные жители и представители девелоперской группы «Сити-XXI век», передает корреспондент РИАМО

Участку бывшего санатория — новую жизнь

В начале встречи председатель общественной палаты Владимир Тонкоев отметил, что общественники уделяют большое внимание вопросам благоустройства парков в муниципалитете. При обсуждении спорных моментов общественная палата всегда стремится учесть мнение жителей и выступает за сохранение природы.

Следственный комитет. Темой заседания стало проведение конкурса на благоустройство участка на Новой Московской улице, 49, в микрорайоне Опалиха. Ранее собственник земли, девелоперская группа «Сити-XXI век» объявила открытый ландшафтно-архитектурный конкурс на разработку проекта благоустройства этого участка — территории бывшего дома отдыха «Опалиха». Спустя время в некоторых СМИ появилась информация, что на участке расположены памятники культурного наследия. Чтобы разобраться в ситуации, общественная палата обратилась в прокуратуру

Как сообщил Тонкоев, проверка СК выявила, что участок в Опалихе исключен из перечня объектов культурного наследия. «В ходе всех исследований не обнаружили никаких доказательств о существовании данного статуса — объекта культурного наследия», — подчеркнул он.

Итоги обсуждения по участку в Опалихе доказывают, что компания «Сити-XXI век» максимально учитывает мнение жителей микрорайона при реконструкции и застройке этой территории, добавил представитель общественной палаты.

Парк в Опалихе: пруды, деревья, экотропа

Далее слово взяла председатель жюри конкурса на благоустройство участка в Опалихе, президент фестиваля Moscow Flower Show Карина Лазарева, которая занимается проектированием парков более 25 лет. По словам Лазаревой, прежде чем принять приглашение возглавить жюри конкурса, она лично выехала на объект и убедилась, что это красивая территория, которую можно преобразовать во благо города и жителей.

Лазарева отметила, что площадь рассматриваемого участка составляет 11,67 гектара, из них будет застраиваться только 2 гектара. Более 60% придется на парк и благоустроенную территорию. Председатель жюри также рассказала об этапах конкурса и его участниках.

«У нас было 15 участников — ведущих архитектурных бюро, после основного этапа было выбрано пять полуфиналистов. Когда добрались до второго этапа, мы поняли, что только три финалиста могут войти в этот конкурс», — сказала Лазарева.

Она добавила, что при отборе архбюро выбирали такие команды, для которых важно сохранить историю участка, но при этом жить настоящим и смотреть в будущее.

Также Лазарева показала собравшимся мастер-план, согласно которому территория будет разделена на приватную жилую зону и общественный городской парк с прудами и зелеными насаждениями. Часть проектов по благоустройству пока дорабатываются, однако основной принцип проектов — это открытая территория, сохранение прудов, ценных и здоровых елей. Любая концепция будет реализована с привлечением экспертов.

«Одна из идей, которая возникла в процессе проектирования, когда к нам подключились сотрудники МГУ , и которая нам очень понравилась — это экологическая тропа. Она позволит получать знания детишкам, которые там будут находиться. Это будет образовательная часть парка», — заключила Лазарева.

Представитель компании «Сити-XXI век» подтвердил, что большая часть участка будет благоустраиваться как общественный городской парк.

Спасибо от местных жителей

В конце заседания свое мнение о благоустройстве территории бывшего санатория в Опалихе высказали сами жители. Они поддержали проекты финалистов конкурса и подчеркнули, что все проекты строительства в городском округе должны проходить этап общественного обсуждения и учитывать мнение жителей, как в случае с участком в Опалихе.

«Спасибо «Сити-XXI век», которая идет навстречу пожеланиям жителей, которая считается с нашим мнением. Компания думает о том, что будет на этой территории и как будут жить жители тех домов, которые она построит, как благоустроит территорию вокруг этих домов», — отметила жительница Опалихи, заместитель председателя совета ветеранов городского округа Ираида Иванова.

Местный житель Антон Смирнов добавил, что представленные проекты произвели на него хорошее впечатление. «На мой взгляд, если будет все так, как нарисовано, то все будет прекрасно», — отметил он.

Аналогичного мнения придерживается и многодетная мама из Опалихи Евгения Назырова. Она призналась, что ей понравились представленные проекты, и похвалила девелопера за внимание ко мнению жителей.

«Мне нравится то, что нынешние собственники данной территории прислушались к мнению жителей и не просто услышали, но и воплотили многие пожелания, то, что мы видим на картинках. Надеюсь, что будет именно так, как мы видим», — сказала собеседница агентства.