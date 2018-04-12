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В Волгограде школьники рассказали о будущем космонавтики на «Гагаринских чтениях»
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В Волгограде школьники рассказали о будущем космонавтики на «Гагаринских чтениях» 

v1.ru 41 минуту назад
Фото: v1.ru
Конкурс «Гагаринские чтения» прошёл в Волгоградском планетарии в канун Дня космонавтики. Свои исследования, творческие и научные открытия в этом году представили 66 школьников из 14 учебных заведений Волгограда.
Наибольший интерес юных исследователей в этом году вызвали перспективы использования роботов в освоении космического пространства.
— Возможностями искусственного интеллекта в космосе я заинтересовался несколько лет назад, — рассказал один из победителей «Гагаринских чтений» ученик 11 класса школы № 15 Васал Мустафаев. — Человеку для расширения своих возможностей в космосе просто необходимы помощники, самые разнообразные машины и автоматы. Роботам предстоит выполнять работу совместно с людьми, а также во взаимодействии с другими роботами, выполнять ремонтные работы, в том числе себе подобных.
Школьники также представили доклады о малоизвестных фактах из истории отечественной авиации и космонавтики, о достижениях космической медицины. Тема космоса вновь стала источником вдохновения для юных художников и поэтов, чьи творения также были представлены на конкурсе и получили награды.
Будущие покорители космического пространства получили памятные подарки и почётные грамоты от благотворительного фонда «Поколения».
— Поддержка юных исследователей — участников «Гагаринских чтений», которые ежегодно организует центр дополнительного образования «Качинец», стала для нас доброй традицией, — рассказал депутат Волгоградской гордумы, председатель благотворительного фонда «Поколения» Иосиф Ефремов. — Отрадно, что патриотические лётные традиции, ведущие начало от прославленного Качинского училища, сохраняются и приумножаются подрастающим поколением. Уверен, у нынешних участников этого конкурса впереди много важных научных открытий.
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