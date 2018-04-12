6 мест, поездка в которые изменит мировоззрение

Когда камерные города Европы порядком поднадоели, пляжи Азии изъезжены вдоль и поперек, а обе Америки сохранились в памяти и на фотоснимках, появляется желание открыть для себя что-то новое и неизведанное, получить необычные впечатления, эмоции и опыт. Всем настоящим искателям приключений мы предлагаем ознакомиться с подборкой идей для удивительных путешествий, которые вдохновят на подвиги и помогут разобраться в себе. И пускай до этих мест не всегда легко добраться — поездка стоит того.

Монголия — древняя страна, похожая на другую планету, сотканную из вулканов, пустынь и голубых озер. Главный город наследницы непобедимой империи — Улан-Батор , в котором старые хрущевки прячутся за спинами многоэтажных домов. Самый колоритный паноптикум столицы — Монгольский национальный исторический музей, коллекция которого постоянно пополняется реликвиями и артефактами, найденными во время раскопок на территории страны.

Неподалеку от Улан-Батора находится выставочный комплекс с 40-метровой статуей Чингисхана, восседающего на коне. В постаменте работают шумные рестораны, а на голове покрытого нержавеющей сталью животного открыта смотровая площадка. Прикоснуться к тайнам тибетского буддизма — основной религии Монголии — туристы могут в древних городах Дархане и Эрдэнэте, посетив крупные монастыри.

Главное достояние Монголии — ее удивительная природа. Одно из самобытных мест этой страны — пустыня Гоби, на территории которой были впервые обнаружены яйца динозавров. Кладбища доисторических ящеров, раскинувшиеся среди поющих дюн, ежегодно посещают сотни пилигримов, прибывших на экскурсию в страну степей.

Еще один природный бриллиант края — озеро Хубсугул с чистейшей водой, окруженное зелеными лугами. Заглянув в местечко под названием Ушкийн-Увэр, вы встретитесь с древним жертвенником и оленьими камнями, которые когда-то служили верой и правдой монгольским шаманам.

Монголия — одна из немногих стран, в которых сохранилась традиция кочевых племен, променявших большие города на жизнь в юртах-гэрах. Если волею судьбы вам посчастливится поселиться возле такого племени, разбившего свой лагерь среди бескрайних пустынных степей, разделенных горными хребтами, вы почувствуете себя жителем древней цивилизации.

Местное население — доброе и отзывчивое: люди всегда готовы пригласить гостей в свои жилища и наверняка согласятся стать героями ваших фотоснимков. Наблюдая за аутентичной культурой кочевников, вы прикоснетесь к миру оленеводов, оседлаете верблюдов, отправитесь на охоту и, конечно же, попробуете национальную кухню, в которой много молочных продуктов, а также чай с солью и местные манты — буззы.

Иран — это музей под открытым небом с роскошными дворцами, оживленными базарами и старыми деревнями, вырезанными в скалах. Из-за разницы в культуре и вероисповедании он кажется мрачным и закрытым. Но это далеко не так. Конечно, приехав в мусульманскую страну, вам придется соблюдать принятые нормы и порядки, зато здесь нетрудно ощутить себя героем волшебных сказок про Аладдина, прикоснувшись к магии Востока.

Столица страны Тегеран — современный бетонный мегаполис. В городе открыто несколько музеев с ценными артефактами: Национальный музей, музей персидских ковров, музей ювелирных сокровищ персидских шахов, в котором хранится второй по величине алмаз среди всех известных человечеству. Старейший памятник города — дворец роз Голестан. Несколько столетий назад в его просторных залах проходили приемы и коронации, а сегодня здесь разместились музеи и библиотека с древними рукописями. В Тегеране расположен и один из самых больших базаров мира — Старый базар, размеры которого сопоставимы с небольшим городом.

Отправившись на юго-восток страны, вы наткнетесь на городок Бам, утопающий в зеленых эвкалиптах и финиковых пальмах. Гордость этого места — глинобитная крепость Арги-и-Бам, похожая на исполинский замок из песка. В 2003 году в городе произошло страшное землетрясение, унесшее тысячи жизней и разрушившее большую часть построек. Реконструкция Бама продолжается до сих пор, но даже в таком виде он популярен среди туристов.

Один из самых красивых иранских городов — романтический Шираз с роскошными садами Эрам, Наренжестан и Афиф-абад, гробницами персидских поэтов Саади и Хафиза, несколькими мечетями и мощной крепостью Керим-хана, за стенами которой скрывается огромный парк.

Перебираясь из города в город, легко заметить, как меняются природные ландшафты: вслед за цветущими долинами появляются пустыни, окаймленные цепями заснеженных гор. Одно из чудес Ирана — гора Таш-Кух, на поверхность которой поднимается природный газ. Проходя через почву, богатую серой, он мигом воспламеняется, покрывая Таш-Кух огненными узорами, которые смотрятся особенно эффектно в темное время суток.

Эфиопия — безумный коктейль из нищеты и роскоши. Колыбель человечества собрала на своей земле вулканы и озера, скальные церкви и древние храмы. Столица этой страны — «новый цветок» Аддис-Абеба , на территории которой сохранились соборы, возведенные итальянскими мастерами, обширная библиотека и музеи. В одном из них — Национальном музее — выставлены останки австралопитека, получившего имя Люси. На улицах шумного города установлены необычные памятники первому олимпийскому чемпиону Эфиопии, марафонцу Абебе Бикила, королю музыки регги Бобу Марли и дорогому нашему сердцу Александру Сергеевичу Пушкину, предки которого вышли из этой жаркой страны. Популярностью среди туристов пользуется и крупнейший рынок Африки Меркато, протянувшийся на несколько километров.

В окрестностях эфиопской столицы раскинулся старейший национальный парк континента, населенный леопардами, павианами и другими экзотическими животными. С его горных вершин открывается панорама «африканского Парижа» Аддис-Абебы. Если же вы хотите насладиться видом тысячи фламинго и пеликанов, следуйте в южную провинцию к высокогорному озеру Абаята, которое облюбовали стаи ярких птиц.

Среди парков и озер Эфиопии рассыпаны древние города, сыгравшие важную роль в истории континента. Это, в первую очередь, город церквей и замков Гондэр, главная крепость которого — Фасил-Гебби — служила императорской резиденцией. В северной части страны сохранился город Аскум, бывший когда-то центром одноименного царства, управляемого сыном царя Соломона. Над утратившим лоск городом возвышаются многотонные обелиски, возведенные, по словам местных жителей, великанами-циклопами, населявшими выжженные солнцем земли тысячи лет назад.

Поездка в экзотическую Эфиопию надолго остается в памяти. Еще бы — не каждый день повстречаешь не тронутые цивилизацией племена, живущие по своим первобытным законам. Попав в эту африканскую страну, первым делом отправляйтесь в город Турми и долину реки Омо. Здесь вас встретят воинственные мурси, которые повсюду ходят с оружием и с детских лет растягивают губы деревянными тарелками, хамеры, прыгающие по спинам выстроенных в ряд быков ради любимых женщин, и каро, разодетые в яркие бусы. Помимо полудиких племен, в Эфиопии есть национальные парки, такие как Горы Бале, где среди первозданной природы живут горные ньялы и эфиопские шакалы, занесенные в Красную книгу.

Еще одно колоритное место на нашей планете — экзотическая Руанда, покрытая цепью заповедников, ради которых и стоит ехать сюда. Эта страна за несколько лет прошла путь от гражданской войны до успешно развивающегося и спокойного государства, в котором туристы могут чувствовать себя в полной безопасности.

Единственный внутренний водоем африканской страны — озеро Киву, зеркальные воды которого тянутся между зелеными холмами, разбиваясь о лодки деревенских рыбаков. Остановившись в его окрестностях, прокатитесь на автомобиле по побережью, познакомившись с бытом аборигенов, или отдохните на одном из песчаных пляжей.

Полюбоваться классической африканской саванной, прерываемой редкими акациями, можно в национальном парке Акагера. На его территории протекает одноименная река, считающаяся самым отдаленным притоком величественного Нила. Хозяева Акагера — слоны, жирафы, гиппопотамы, крокодилы, антилопы и разнообразные птицы. Здесь разрешено разбивать палатки, которые продаются у входа.

На юго-востоке страны расположен национальный парк Ньюнгве с влажными тропическими лесами, питающими воды Нила и Конго . Эта земля оставалась зеленой во времена ледникового периода, став убежищем для животных, птиц и растений, многие из которых можно увидеть только здесь. Главные жители парка — обезьяны, наблюдающие за туристами с ветвей высоких деревьев: это и шимпанзе, и бородатые мартышки, и павианы анубис. Порой здесь встречаются и хищные звери: мангусты, сервалы и леопарды.

Руанда — родина редких горных горилл, обитающих в Национальном парке вулканов. Эти вымирающие животные, численность которых не превышает 900 особей, считаются символом всей страны. Местные рейнджеры, многие из которых в прошлом промышляли браконьерством, проводят экскурсии в царство симпатичных гигантов. Дорога проходит сквозь дикие джунгли, а значит, есть возможность увидеть горилл в их в естественной среде обитания. В среднем общение с горными великанами продолжается около часа, но даже за эти 60 минут можно узнать для себя что-то новое.

Гималаи

Сонные Гималаи, погребенные под белесыми облаками, тянутся длинной линией между мудрой Индией , высокогорным Непалом , тибетским Китаем , стремящимся к счастью Бутаном и исламским Пакистаном . Среди нескольких восьмитысячных вершин горной системы, разрезающих брюхо неба, самая знаменитая и смертоносная — Джомолунгма, или Эверест, ставшая последним пристанищем для трех сотен альпинистов.

Среди горных ущелий разбросаны города, источающие спокойствие. Один из них — Дхарамсала — город, в который в середине ХХ века перебрался лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV со своими последователями.

В одном из высокогорных районов на западе Гималаев раскинулась небольшая долина, названная Долиной цветов. Священное место, в которое стремятся попасть паломники и туристы, внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО . Путь к цветущему ковру, устланному полями редких растений, таких как голубой мак, начинается от города Говиндгхат и проходит по узкому ущелью.

В нескольких километрах от города Калимпонг среди восточных Гималаев открыт дом-музей Рерихов. Здесь же под белой ступой покоится прах жены русского художника — писательницы Елены Ивановны Рерих. На Тибетском нагорье берет свое начало самая крупная река Южной Азии Инд, а на границе Китая и Индии плещутся воды соленого озера Пангонг Цо — одного из красивейших во всей Азии.

Гималаи — место, в котором можно открыть себя и познать вселенскую гармонию. Самый популярный трек, проходящий через непальский участок гор, носит названием «Трек вокруг Аннапурны». В зависимости от маршрута он занимает от 10 до 20 дней. Справиться с ним могут даже новички: туристы останавливаются на ночлег не в палатках, а в гостевых домах.

Маршрут проходит через заросли бамбука, ячменные поля, почитаемые местными жителями святыни, водопады и сонные деревушки. Оказавшись в Гималаях, постарайтесь увидеть священную гору Мачапучаре, которая меняет свой цвет во время закатов, становясь то розовой, то оранжевой, то фиолетовой.

Антарктида

Каждый день, проведенный в Антарктиде, будет наполнен новыми приключениями. В этот регион летят самолеты из Южной Америки и ЮАР . Из южноамериканских стран плывут к холодной земле и корабли. Среди пустынных льдов, покоящихся под переливами северного сияния, живут необычные животные, познакомиться с которыми захочет каждый турист, рискнувший преодолеть многокилометровое расстояние. Главные в Антарктиде — конечно же, пингвины. Нелетающие птицы, окраска которых напоминает строгие смокинги, облюбовали Фолклендские и Южные Шетландские острова. Здесь же на каждом шагу встречаются юркие морские котики и неуклюжие морские львы.

Среди белого полотна возвышается неспящий великан Эльбрус. Этот вулкан всегда активен, к тому же у него два кратера — один внутри другого. В одной из ледяных пещер на территории аргентинской исследовательской станции вы найдете действующую католическую церковь

В Сухих долинах Мак-Мердо белые снега Восточной Антарктиды разрезают красные воды Кровавого водопада. Необычный красно-коричневый цвет вытекающей из ледника воды получается благодаря двухвалентному железу, окисляющемуся при попадании на свежий воздух. Свое начало водопад берет в соленом озере, которое находится под толщей льда на глубине 500 метров.

Сами по себе Сухие долины Мак-Мердо — место феноменальное. Вместо вечного льда они покрыты замерзшим песком, превратившимся от холода в камень. По долинам гуляют безумные ветра — порой их скорость приближается к 320 км в час, да и вся эта местность больше похожа на Марс, чем на Землю.