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Самый крутой выпускной пройдет в Пурпе
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Самый крутой выпускной пройдет в Пурпе 

ИА Север-Пресс 41 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 12 апреля, на Ямале подвели итоги проекта «Класс 2000». По итогам голосования победителем стал одиннадцатый класс первой школы имени Ярослава Василенко поселка Пурпе Пуровского района.
Заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Елена Зленко поблагодарила ребят, педагогов, родителей, всех, кто принимал участие в создании замечательных роликов, представленных на сайте «Ямал-Регион». Всех, кто не остался равнодушным к этому проекту. По её мнению, ямальские школьники абсолютно современные дети, которые могут не только организовывать DDoS-атаку, но и снимать талантливые сюжеты.
«Проект показал, насколько ямальские дети артистичны, талантливы, способны не только в традиционных школьных предметах, но и многие из них имеют огромные шансы и способности стать звездами телевидения, ведущими информационных и юмористических программ. В детях эти задатки есть, и хотелось бы, чтобы они получили свое развитие», — отметила она.
По словам Елены Зленко, «Класс 2000» — это был пробный проект.
«Мы не ставили задачей сделать высокохудожественный фильм из этих роликов, но мы получили искренность, улыбки, задор выпускников и их видение завтрашней России. И это дорогого стоит», — подчеркнула заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО.
Итоги проекта подведут 21 апреля на вечеринке с популярной группой «Пицца», где состоится награждение победителей и показ лучших роликов.
Напомним, окружной проект-конкурс «Класс 2000» стартовал два месяца назад. В нем приняли участие 83 одиннадцатых класса, в которых учатся 1853 ученика из разных городов и районов автономного округа. Его поддержали профильные окружные структуры и общественники, организационный комитет возглавила Елена Зленко.
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