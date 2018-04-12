Работа мэрии Самары по ликвидации аварийных деревьев названа неудовлетворительной

Начальник отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Леонид Дюгаев доложил, что весь комплекс агротехнических мер по уходу за зелеными насаждениями, их охране, защите и учету осуществляется собственными силами ответственных лиц в зависимости от статуса земельного участка.

К примеру, если участок находится в собственности, в аренде и в ином праве пользования у физического или юридического лица, то ответственно это лицо. На территориях, прилегающих к многоквартирным домам, эта работа ложится на плечи собственников помещений в МКД либо на управляющую компанию.

Профильный департамент содержит территории общего пользования в границах дорог общего пользования местного значения. Что касается территорий, не указанных и не закрепленных для содержания и благоустройства за физическими и юридическими лицами, то их содержанием занимаются администрации внутригородских районов.

"В соответствии с правилами благоустройства снос аварийных деревьев осуществляется на основании порубочных билетов. Так теперь называются разрешения на снос — это единственное нововведение прошлого года, — уточнил Леонид Дюгаев. — Порубочные билеты, как и прежде, по итогам комиссионной оценки состояния указанных деревьев выдают администрации внутригородских районов".

Алгоритм обработки тоже остался прежний: при выявлении аварийного дерева гражданин вправе письменно обратиться в администрацию соответствующего внутригородского района. Далее создается административная комиссия для выхода на место, где и составляет акт оценки зеленых насаждении и указываются те, которые необходимо снести. На основе этого акта ответственному лицу выдается порубочный билет.

Однако на практике этот механизм практически не работает. Вячеслав Гришин рассказал, что члены комитета сделали запрос в администрации внутригородских районов Самары, чтобы выяснить число обращений жителей по вопросу сноса аварийных деревьев. Из полученных ответов следует, что подавляющее большинство заявок не отрабатывается.

"Например, в Самарском районе из 100 поступивших обращений только 28 выполнены, а остальные «находятся на контроле». Правда, что это за контроль такой, непонятно. Ведь по невыполненным обращениям нужно открывать дела об административном правонарушении, а их в районную административную комиссию не поступило ни одного", — привел данные Вячеслав Гришин.

Он отметил, что не рассматривались подобные дела и в Ленинском районе. И это при том, что из 69 обращений жителей, направленных в управляющие компании, выполнено чуть больше половины. При этом сообщается, что основные причины невыполнения — это «проблемы финансирования, погодные условия и непредоставление доступа специализированной техники к аварийному зеленому насаждению».

"В Куйбышевском районе при несвоевременном выполнении работ управляющей компании просто направляется повторное письмо с просьбой в кратчайшие сроки организовать работы и предоставить акты выполненных работ. Такой подход совершенно нецелесообразен", — заявил Гришин.

Депутаты поддержали эту точку зрения. «Разве департамент городского хозяйства и экологии не может взять на себя организацию методической работы с внутригородскими районами по этому вопросу?», — поинтересовался заместитель председателя гордумы Игорь Рязанов . Леонид Дюгаев сообщил, что она проводится регулярно, и на минувшей неделе как раз была очередная информационная рассылка о необходимости выдачи порубочных билетов.

Вопрос спила аварийных деревьев актуален не только для дворов МКД, но и для территорий учреждений социальной сферы. «В этом случае собственником является муниципалитет, но у департамента нет законодательно прописанного основания для выполнения работ, — отметил председатель Алексей Дегтев . — Считаю необходимым разработать предложения по ликвидации этого пробела».

Депутаты единогласно поддержали инициативу. Они также рекомендовали внести в правила благоустройства ряд поправок. В частности, разработать и включить в правила образцы акта оценки зеленых насаждений и порубочного билета, а в последнем прописать, кому он выдается и в какие сроки должны быть выполнены работы.

Председателям контрольных комитетов всех внутригородских районов, которые присутствовали на заседании, рекомендовали внимательнее отнестись к неисполняемым заявления жителей, рассматривать поступающие материалы по существу и привлекать в случае необходимости хозяйствующие субъекты (УК, ТСЖ и другие) к административной ответственности.