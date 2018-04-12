Как понять на шиномонтаже, что водителя «разводят»

Весна, как и осень, — горячая пора для работников шиномонтажных мастерских. В потоке клиентов всегда найдется достаточно легковерных автовладельцев, с которых можно «снять» побольше денег с помощью нескольких сравнительно честных способов.

Чтобы не оказаться в роли «лоха, без которого жизнь плоха» при очередном посещении шиномонтажной мастерской, следует знать типичные способы и уловки, с помощью которых работники таких заведений «разводят» доверчивых клиентов. Сразу скажем, что про шоу «накачка шин азотом» мы даже упоминать не будем. Судя по всему, дурачков, клюющих на подобную «нанотехнологию», стало настолько мало, что смысл организовывать этот аттракцион уже пропал.

Одним из самых рабочих способов раскрутить клиента на дополнительные деньги — сообщить, что «соски» на его дисках уже совсем износились и вот-вот порвутся. Мало кто из автовладельцев не верит в таких случаях на слово работнику шиномонтажа и платит по 100–150 рублей за каждый новый «сосок». Хотя на самом деле и старые прослужили бы еще долго.

Обладателям «литья» стоит с осторожностью обращаться в шиномонтажные мастерские, где имеется в наличии оборудование для правки дисков. Тут у каждого второго клиента порой внезапно обнаруживаются гнутые колеса. Если вы визуально не обнаруживаете повреждений на своем диске и нормально ездили на нем до посещения колесного сервиса, отказывайтесь от навязываемого вам ремонта — он, скорее всего, необходим лишь для пополнения выручки мастерской. Еще один способ «развода» не особо подкованного в технике клиента — предложения за дополнительную плату смазать колесные болты или ступицы.

Якобы для того, чтобы потом легче было снимать колесо. Во-первых, подобные услуги в нормальных колесных сервисах предлагают бесплатно. А во-вторых, для оценки их истинной надобности просто вспомните, с какой легкостью несколько минут назад шиномонтажник открутил и снял колеса с вашего авто — и как-то обошелся же при этом без всяких смазок!

Имеется и откровенно жульнический способ «доения» клиента. Причем так «разводят» даже достаточно опытных автомобилистов. Для этого при балансировке колеса шиномонтажник подвешивают на балансировочный стенд самодельный «эксцентрик». В результате прибор показывает какие-то запредельные показатели разбалансированности. За «серьезную работу» по устранению якобы дикого дисбаланса с автовладельца просят дополнительные деньги.

Ну и совсем наглый «развод» заключается в следующем. Шиномонтаж декларирует крайне низкую стоимость «переобувки». А в процессе работ выясняется, например, что очистка диска перед монтажом стоит отдельных денег, или за каждый грамм свинца в грузиках при балансировке следует доплачивать отдельно, либо за установку колес обратно на машину имеется дополнительный прейскурант или что-то в таком роде. Поэтому, заехав в подозрительно дешевую шиномонтажную мастерскую, первым делом уточняйте все нюансы такого рода, чтобы не почувствовать себя потом в роли того самого «лоха».

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