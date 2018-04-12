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Бродящий по улицам Нью-Йорка тигр оказался енотом
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Бродящий по улицам Нью-Йорка тигр оказался енотом 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Нью-Йорке объявили тревогу из-за бродящего по улицам тигра. Однако, как сообщает новостной портал WNBC, зверь оказался енотом.
Около 8:30 утра по местному времени в полицию Нью-Йорка позвонили с сообщением, что по одной из улиц Манхэттена ходит тигр. Прибывшие на место через 15 минут репортеры не обнаружили ни хищника, ни стражей порядка. Чуть позже представители полиции подтвердили, что дикий зверь действительно ходил по городу, только это был не тигр, а енот.
Некоторые жители Нью-Йорка пожаловались, что экстренное оповещение по телефону их разбудило. «Вы хотите сказать, что меня и моих соседей жестоко разбудил шум вертолета, потому что какой-то идиот принял енота за чертового тигра?!» — возмутился пользователь Twitter Shwax и посоветовал обратившемуся в полицию купить учебник зоологии.
В начале апреля сообщалось о жительнице Индии, попытавшейся отбить козу у тигра палкой. Девушка проиграла схватку, но осталась жива, так как мать вовремя затащила ее в дом и заперла дверь.
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