30 интересных фактов о Февральской революции

Весна 1917 года должна была стать решающей в победе Российской империи над Германией и Австро-Венгрией в Первой мировой войне. Но история распорядилась иначе. Февральская революция 1917 года не только положила конец всем военным планам, но и уничтожила российское самодержавие.

1. Хлеб всему виной

Революция началась с хлебного кризиса. В конце февраля 1917 года из-за снежных заносов был сорван график грузовых перевозок хлеба, и пошел слух о скором переходе на карточки на хлеб. В столицу прибывали беженцы, а часть хлебопеков была призвана в армию. У хлебных лавок выстроились очереди, а потом начались и беспорядки. Уже 21 февраля толпа с лозунгом «Хлеба, хлеба» начала громить булочные лавки.

2. Путиловские рабочие

18 февраля рабочие лафетноштамповочной мастерской Путиловского завода объявили забастовку, к ним присоединились и рабочие других цехов. Уже через четыре дня администрация завода объявила о закрытии предприятия и увольнении 36 000 рабочих. К путиловцам стихийно стали присоединяться и пролетарии с других заводов и фабрик.

Назначенный в сентябре 1916 года министром внутренних дел, Александр Протопопов был уверен, что держит всю ситуацию под контролем. Доверившись убеждениями своего министра о безопасности в Петрограде, Николай II уезжает из столицы 22 февраля в ставку в Могилев . Единственной мерой, предпринятой министром в дни революции, стал арест ряда деятелей фракции большевиков. Поэт Александр Блок был уверен, что именно бездействие Протопопова стало основной причиной победы Февральской революции в Петрограде. «Почему главная площадка власти — министерство внутренних дел — отдана психопатическому болтуну, лгуну, истерику и трусу Протопопову, обезумевшему от этой власти?» — задавался вопросом в своих «Размышления над Февральской революцией» Александр Блок.

4. Бунт домохозяек

Официально революция началась с волнения среди петроградских домохозяек, вынужденных выстаивать долгие часы в долгих очередях за хлебом. Многие из них в годы войны стали работницами ткацких фабрик. К 23 февраля в столице уже бастовало около 100 000 рабочих с пятидесяти предприятий. Демонстранты требовали уже не только хлеба и прекращения войны, но и свержения самодержавия.

5. Вся полнота власти в руках случайного человека

Для подавления революции были нужны решительные меры. 24 февраля вся полнота власти в столице была передана командующему войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенанту Хабалову. На этот пост он был назначен летом 1916 года, не имея необходимых для этого навыков и умений. Он получает от императора телеграмму: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжёлое время войны с Германией и Австрией . НИКОЛАЙ». В столице должна была установиться военная диктатура Хабалова. Но большинство войск отказалось ему подчиняться. Это было логично, так как Хабалов, ранее близкий к Распутину, всю карьеру служил при штабах и в военных училищах, не имея необходимого в самый критический момент авторитета среди солдат.

6. Когда царь узнал о начале революции?

По мнению историков, Николай II узнал о начале революции только 25 февраля около 18:00 из двух источников: от генерала Хабалова и от министра Протопопова. В своем же дневнике Николай впервые написал о революционных событиях только 27 февраля (на четвертый день): «В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад; к прискорбию, в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия!»

7. Крестьянский, а не солдатский мятеж

27 февраля начался массовый переход солдат на сторону народа: утром восстало 10 000 солдат. К вечеру следующего дня уже было 127 000 восставших солдат. А к 1 марта уже почти весь Петроградский гарнизон перешел на сторону забастовавших рабочих. Правительственные войска таяли ежеминутно. И это неудивительно, ведь солдатами были вчерашние крестьяне-новобранцы, не готовые поднимать штыки против своих братьев. Поэтому более справедливым считать этот мятеж не солдатским, а крестьянским. 28 февраля восставшие арестовали Хабалова и заключили в Петропавловскую крепость.

8. Первый солдат революции

Утром 27 февраля 1917 года старший фельдфебель Тимофей Кирпичников поднял и вооружил подчиненных ему солдат. Штабс-капитан Лашкевич должен был явиться к ним, чтобы отправить, в соответствии с приказом Хабалова, и эту часть на подавление беспорядков. Но Кирпичников подговорил «взводных», и солдаты приняли решение не стрелять в демонстрантов и убили Лашкевича. Кирпичникова как первого солдата, поднявшего свое оружие против «царского строя», наградили Георгиевским крестом. Но кара нашла своего героя, по приказу монархиста полковника Кутепова он был расстрелян в рядах Добровольческой армии.

9. Поджог Департамента полиции

Департамент полиции был оплотом борьбы царского режима с революционным движением. Захват этого правоохранительного органа стал одной из первых целей революционеров. Директор Департамента полиции Васильев, предвидя всю опасность начавшихся событий, заблаговременно распорядился, чтобы все документы с адресами служащих полиции и секретных агентов были сожжены. Революционные лидеры стремились первыми попасть в здание Департамента не только, чтобы завладеть всеми данными о преступниках в империи и торжественно их сжечь, но и чтобы заблаговременно уничтожить весь имеющийся в руках бывшей власти компромат на них. Так, большая часть источников по истории революционного движения и царской полиции была уничтожена в дни Февральской революции.

10. «Сезон охоты» на полицию

Особую жестокость в дни революции восставшие проявили к полицейским служащим. Пытаясь спастись, бывшие служители Фемиды переодевались, прятались на чердаках и в подвалах. Но их все равно находили и на месте предавали смертной казни, порой с чудовищной жестокостью. Начальник Петроградского охранного отделения генерал Глобачев вспоминал: «Мятежники рыскали по всему городу, разыскивая городовых и околоточных, выражали бурный восторг, найдя новую жертву для утоления своей жажды невинной крови, и не было издевательств, глумлений, оскорблений и истязаний, которых не испробовали звери над своими жертвами».

Вслед за Петроградом забастовала и Москва. 27 февраля она была объявлена на осадном положении, а все митинги запрещены. Но предотвратить беспорядки не удалось. Ко 2 марта были уже захвачены вокзалы, арсеналы и Кремль. Власть в свои руки взяли представители созданных в дни революции Комитета общественных организаций Москвы и Московского Совета рабочих депутатов.

12. «Троевластие» в Киеве

В Киев известия о смене власти добрались к 3 марта. Но в отличие от Петрограда и других городов Российской империи, в Киеве утвердилось не двоевластие, а троевластие. Кроме назначенных Временным правительством губернских и уездных комиссаров и формировавшихся местных Советов рабочих и солдатских депутатов на политическую арену вышла третья сила — Центральная рада, инициированная представителями всех участвовавших в революции партий для координации национального движения. И сразу же внутри Рады началась борьба между сторонниками национальной независимости и приверженцами автономной республики в федерации с Россией . Все же 9 марта Украинская центральная рада заявила о своей поддержке Временного правительства во главе с князем Львовым.

13. Заговор либералов

Еще в декабре 1916 года среди либералов созрел замысел о дворцовом перевороте. Лидер партии октябристов Гучков вместе с кадетом Некрасовым смогли привлечь будущего министра иностранных дел и финансов Временного правительства Терещенко, председателя Госдумы Родзянко, генерала Алексеева и полковника Крымова. Они планировали не позже апреля 1917 года перехватить императора на пути из столицы в ставку в Могилев и заставить отречься от престола в пользу законного наследника. Но план был воплощен раньше, уже 1 марта 1917 года.

14. Пять центров «революционного брожения»

Власти было известно не об одном, а сразу о нескольких очагах будущей революции. Дворцовый комендант генерал Воейков в конце 1916 года называл пять центров оппозиции самодержавной власти, по его выражению, центров «революционного брожения»: 1) Государственную думу во главе с М. В. Родзянко; 2) Земский союз во главе с князем Г. Е. Львовым; 3) Городской союз во главе с М. В. Челноковым; 4) Центральный военно-промышленный комитет во главе с А. И. Гучковым; 5) Ставку во главе с М. В. Алексеевым. Как показали дальнейшие события, все они приняли непосредственное участие в государственном перевороте.

15. Последний шанс Николая

Были ли у Николая шансы сохранить власть? Возможно, если бы он послушал «толстяка Родзянко». После полудня 26 февраля Николай II получает телеграмму от председателя Госдумы Родзянко, который сообщает об анархии в столице: правительство парализовано, транспорт продовольствия и топлива в полном расстройстве, на улице беспорядочная стрельба. «Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы этот час ответственности не пал на Венценосца». Но Николай не реагирует, жалуясь лишь министру императорского двора Фредериксу: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать».

16. Будущий император Николай III Еще в конце 1916 года во время переговоров заговорщиков основным претендентом на престол в результате дворцового переворота рассматривался великий князь Николай Николаевич, Верховный Главнокомандующий армией в начале Первой мировой войны. В последние предреволюционные месяцы он находился в качестве наместника на Кавказе. Предложение о занятии престола поступило к Николаю Николаевичу 1 января 1917 года, но через два дня великий князь ответил отказом. Во время Февральской революции был на юге, где и получил новость о назначении вновь Верховным Главнокомандующим, но по прибытии 11 марта в Ставку в Могилев его вынудили отказаться от поста и уйти в отставку.

17. Фатализм царя

Николай II знал о готовившихся против него заговорах. Осенью 1916 года ему об этом сообщал дворцовый комендант Воейков, в декабре — черносотенец Тиханович-Савицкий, а в январе 1917 года — председатель Совета Министров князь Голицын и флигель-адъютант Мордвинов. Николай II боялся во время войны открыто действовать против либеральной оппозиции и полностью доверил свою жизнь и жизнь императрицы «воле Божией».

18. Николай II и Юлий Цезарь

Если верить личному дневнику императора Николая II, то на протяжении всех дней революционных событий продолжал читать французскую книгу о завоевании Галлии Юлием Цезарем. Задумывался ли Николай о том, что его в скором времени постигнет участь Цезаря — дворцовый переворот?

19. Родзянко пытался спасти царскую семью

В февральские дни императрица Александра Федоровна вместе с детьми находилась в Царском селе. После отъезда 22 февраля Николая II в Ставку в Могилев один за другим заболели корью все царские дети. Источником инфекции, по всей видимости, явились юные кадеты — товарищи по играм цесаревича Алексея. 27 февраля она пишет мужу о революции в столице. Родзянко через камердинера императрицы призывал её вместе с детьми немедленно уезжать из дворца: «Уезжайте куда угодно, и поскорее. Опасность очень велика. Когда горит дом, и больных детей выносят». Императрица ответила: «Никуда не поедем. Пусть делают, что хотят, но я не уеду и детей губить не стану». Из-за тяжелого состояния детей (температура Ольги, Татьяны и Алексея доходила до 40 градусов) царская семья не могла покинуть свой дворец, поэтому туда были стянуты все верные самодержавию гвардейские батальоны. Только 9 марта «полковник» Николай Романов прибыл в Царское Село.

20. Измена союзников

Благодаря разведке и послу в Петрограде лорду Бьюкенену британское правительство имело полную информацию о готовившемся заговоре в столице своего основного союзника по войне с Германией. В вопросе о власти в Российской империи британская корона решила сделать ставку на либеральную оппозицию и через своего посла даже финансировала их. Содействуя революции в России, британское руководство избавлялось от конкурента в послевоенном вопросе о территориальных приобретениях стран-победительниц.

Когда 27 февраля депутатами 4-й Государственной думы был сформирован Временный комитет во главе с Родзянко, взявший на себя на короткое время всю полноту власти в стране, именно союзные Франция Великобритания первыми признали де-факто новую власть — 1 марта, за день до отречения еще законного царя.

21. Неожиданное отречение

Вопреки сложившемуся мнению, именно Николай, а не думская оппозиция, был инициатором отречения за царевича Алексея. По решению Временного Комитета Госдумы в Псков с целью отречения Николая II отправились Гучков и Шульгин. Встреча состоялась в вагоне царского поезда, где Гучков и предложил императору отречься от престола в пользу маленького Алексея, с назначением регентом великого князя Михаила. Но Николай II заявил, что не готов расстаться со своим сыном, поэтому решил отречься в пользу брата. Застигнутые врасплох таким заявлением царя, думские посланники даже попросили у Николая четверти часа, чтобы посовещаться и все же принять отречение. В тот же день Николай II записал в своем дневнике: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!».

22. Изоляция императора

Ключевую роль в решении императора об отречении сыграли начальник штаба генерал Алексеев и командующий Северным фронтом генерал Рузский. Государь был изолирован от источников объективной информации своими генералами, которые были участниками заговора с целью дворцового переворота. Большинство командующих армиями и командиров корпусов выражали готовность выступить со своими войсками на подавление восстания в Петрограде. Но эта информация не доводилась до царя. Сейчас известно, что в случае отказа императора сложить власть генералы рассматривали даже физическое устранение Николая II.

23. Верноподданные командиры

Только два военных командира остались верны Николаю II — генерал Фёдор Келлер, командовавший 3-м конным корпусом, и командир Гвардейского кавалерийского корпуса генерал Гусейн Хан Нахичеванский. Генерал Келлер обратился к своим офицерам: «Я получил депешу об отречении Государя и о каком-то там Временном правительстве. Я, ваш старый командир, деливший с вами и лишения, и горести, и радости, не верю, чтобы Государь Император в такой момент мог добровольно бросить армию и Россию». Он вместе с генералом Ханом Нахичиванским предложили царю предоставить себя и свои подразделения для подавления восстания. Но было уже поздно.

24. Львов назначен по указу отрешенного императора

Временное правительство был образовано 2 марта после договоренности Временного комитета Госдумы с Петроградским советом. Но новой власти даже после отречения требовалось согласие императора на назначение во главе правительства князя Львова. Николай II подписал указ Правительствующему Сенату о назначении Львова председателем Совета министров, датированный 2 часами дня 2 марта, для легитимности документа на час раньше времени, поставленного в отречении.

25. Самоотвод Михаила по инициативе Керенского

Утром 3 марта члены только что сформированного Временного правительства прибыли к Михаилу Романову для решения вопроса о принятии престола. Но среди депутации не было единства: Милюков и Гучков настаивали на принятии престола, Керенский призывал отказаться. Керенский был одним из самых ярых противников продолжения самодержавия. После личной беседы с Родзянко и Львовым великий князь принял решение отказаться от престола. Через день Михаил издал манифест, призывая всех подчиниться власти Временного правительства до созыва Учредительного собрания. Экс-император Николай Романов отреагировал на эту новость следующей записью в дневнике: «Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость!». На этом Февральская революция закончилась.

26. Церковь поддержала Временное правительство

Недовольство политикой Романовых тлело в православной церкви еще с петровских реформ. После первой российской революции недовольство только усилилось, так как теперь Дума могла принимать законы, касающихся церковных вопросов, в том числе её бюджета. Церковь стремилась вернуть у государя утраченные два столетия назад права и передать их вновь поставленному патриарху. В дни революции Святейший Синод никакого активного участия в борьбе ни на одной из сторон не принимал. Но отречение царя было священнослужителями одобрено. 4 марта обер-прокурор Синода Львов провозгласил «свободу Церкви», а с 6 марта было принято решение служить молебен не о царствующем доме, а о новом правительстве.

27. Два гимна нового государства

Сразу после начала Февральской революции встал вопрос о новом российском гимне. Поэт Брюсов предлагал устроить всероссийский конкурс на выбор новых музыки и слов гимна. Но все предложенные варианты были отклонены Временным правительством, утвердившим в качестве государственного гимна «Рабочую Марсельезу» со словами теоретика народничества Петра Лаврова. Но Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов провозгласил гимном «Интернационал». Таким образом, двоевластие сохранилось не только в правлении, но и в вопросе о государственном гимне. Окончательное решение о государственном гимне, как и о многих других проблемах, должно было принять Учредительное собрание.

28. Символика новой власти

Изменение государственной формы правление всегда сопровождается пересмотром всей государственной символики. Вслед за гимном, появившимся стихийно, новая власть должна была решить судьбу двуглавого имперского орла. Для решения проблемы была собрана группа специалистов в области геральдики, решившая отложить и этот вопрос до Учредительного собрания. Временно было решено оставить двуглавого орла, но без всяких атрибутов царской власти и без Георгия Победоносца на груди.

29. Не только Ленин «проспал» революцию

В советское время обязательно выделяли, что только 2 марта 1917 года Ленин узнает о том, что в России победила революция, а у власти вместо царских министров 12 членов Госдумы. «Сон пропал у Ильича с того момента, когда пришли вести о революции, — вспоминала Крупская, — и вот по ночам строились самые невероятные планы». Но кроме Ленина Февральскую революцию «проспали» и все остальные социалистические лидеры: Мартов, Плеханов, Троцкий, Чернов и другие, находившиеся за границей. Только меньшевик Чхеидзе из-за своих обязанностей главы соответствующей фракции в Госдуме оказался в критический момент в столице и возглавил Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.

30. Несуществующая Февральская революция

С 2015 года, в соответствии с новой концепцией изучения отечественной истории и историко-культурному стандарту, устанавливающими единые требования к школьным учебникам по истории, наши дети больше не будут изучать события февраля-марта 1917 года как Февральскую революцию. Согласно новой концепции, теперь нет деления на Февральскую и Октябрьскую революцию, а есть Великая российская революция, продолжавшаяся с февраля по ноябрь 1917 года. События февраля-марта теперь официально именуются «Февральским переворотом», а октябрьские — «взятием власти большевиками».