Налоговая служба Ленобласти готовится к ядерной атаке

Согласно техзаданию, 161 фильтрующий противогаз должен быть поставлен исполнителем в здание ИФНС №3 в Кингисеппе . Закупаемые предметы индивидуальной защиты должны предохранять личный состав ИФНС от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных (биологических) аэрозолей, аварийно— химических опасных веществ и аварийно-химических опасных веществ ингаляционного действия.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 20 апреля.