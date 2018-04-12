Налоговая служба Ленобласти готовится к ядерной атаке 

Электронный аукцион с начальной ценой лота 522,7 тыс. рублей объявлен межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы (ИФНС) №3 по Ленинградской области 11 апреля. Деньги выделяются из федерального бюджета.
Согласно техзаданию, 161 фильтрующий противогаз должен быть поставлен исполнителем в здание ИФНС №3 в Кингисеппе. Закупаемые предметы индивидуальной защиты должны предохранять личный состав ИФНС от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных (биологических) аэрозолей, аварийно— химических опасных веществ и аварийно-химических опасных веществ ингаляционного действия.
Заявки на участие в аукционе можно подавать до 20 апреля.