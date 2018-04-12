Стрелка за 2 месяца до ЧМ-2018: возможно всё идёт по плану

Через 2 месяц Нижний Новгород примет гостей со всего мира в рамках ЧМ-2018. Подготовка к грандиозному событию длится несколько лет и сейчас остались последние штрихи — благоустройство всей Стрелки, центрального места в городе на время футбольного ажиотажа. Мы посмотрели на работы, которые там ведутся.

Выделяющимся местом выглядит территория около Собора Александра Невского . Площадь перед ним выкладывают брусчаткой в два сочных цвета. Значительная часть уже готова. Как долго она прослужит сейчас не сказать — покажет время.

Производят разравнивание почвы, вывозят и перемещают грунт. Для этого задействовали качественную тяжелую технику. Ведутся дополнительные работы по прокладке коммуникаций.

Заканчивают дорогу на улице Самаркандской по левой стороне от Собора Александра Невского. Установлены фонарные столбы и оградительный забор, дорожные знаки, сделана часть тротуара.

Дорога пролегает за стадионом, идёт дальше, выходит на набережную Мещеры и впадает в дорогу на улице Карла Маркса. Ранее мы писали о свежем провале дороги на Самаркандской.

Также, за стадионом «Нижний Новгород» идёт обустройство территории, вывозят землю и грунт. Значительная часть на границах с рекой уже обнесена заборами для безопасности жителей и гостей чемпионата, чтобы они не сорвались в Волгу.

Продолжают прокладывать тротуар, который будет из серой брусчатки.

Везде установлены фонари, которые некоторым жителями напомнили пьяниц или знак Третьего рейха.

Пространство рядом со стадионом начинают очищать: убирают стройматериалы и бытовки для рабочих, складывают в кучу и затем вывозят мусор.

А вот по парку на территории старого речного порта нижегородцы вряд ли прогуляются. Посещение будет запрещено до окончания ЧМ-2018 по футболу. Пакгаузы, которые раньше стояли на этом месте, уже снесены. Сейчас там оборудована некая площадка, уложен асфальт.

На этой территории стоят 2 ажурных ангара — своды этих металлоконструкций очень старые, некогда они были павильонами главного корпуса Всероссийской промышленной и художественной выставки, которая прошла в Нижнем Новгороде в 1896 году.

Мы нарисовали, как территория парка может выглядеть — возможно из одних газонов и прогулочных дорожек.

Успеют ли закончить все работы до мая — сказать сложно. Весь процесс благоустройства ведётся в ускоренном режиме и без выходных, новые результаты видно каждый день. Однако до полной готовности всей прилегающей территории ещё действительно очень много. На крайний случай можно перенести сроки.