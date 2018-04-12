В Японии нашли «почти бесконечное» месторождение редкоземельных металлов

У берегов Японии обнаружили огромное месторождение редкоземельных металлов, которых хватит для удовлетворения мирового спроса на сотни лет, сообщается в журнале Nature Publishing Group.

Исследователи обнаружили сотни критически важных для современных технологий редкоземельных металлов в японских территориальных водах. Найдены они на дне Тихого океана вблизи острова Минамитори, который расположен в 1850 км к юго-востоку от Токио, сообщает CNBC.

Выяснилось, что на дне содержится более 16 млн тонн оксидов редкоземельных элементов, что эквивалентно поставке иттрия в течение 780 лет, европия в течение 620 лет, тербия в течение 420 лет и диспрозия в течение 730 лет.

Ученые считают, что открытие позволит «почти бесконечно» поставлять эти металлы всему миру.

Редкоземельные металлы имеют решающее значение для производства высокотехнологичной продукции, такой как электромобили, мобильные телефоны и батареи. Большая часть добычи до сих пор осуществлялась Китаем

Япония нуждается в редкоземельных металлах для производства различных компонентов. В связи с их подорожанием после определенных действий Китая в 2010 году Токио решил начать поиск других источников.

Однако извлечение этих металлов с морского дна является дорогостоящим делом. Технико-экономическое обоснование на этот счет будет подготовлено в течение следующих пяти лет.

Редкоземельные металлы — это группа из 17 элементов. Они сравнительно редко встречаются в земной коре, образуют тугоплавкие, практически не растворимые в воде оксиды. Редкоземельные элементы используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, металлургии.

России также ведется добыча редкоземельных металлов. В СССР промышленная добыча велась с 1950-х годов, в том числе на территории России. В 2013 году была принята программа по развитию добычи редкоземельных элементов до 2020 года.