Председатель Госдумы Вячеслав Володин о достижениях России, угрозе США и о проблемах регионов

По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, такие мероприятия — это «новый формат коммуникации», повышающий качество диалога, где «депутаты смогли обсудить многие вопросы, которые носили актуальный характер».

Депутат отметил, что прошедшие шесть лет стали непростыми и ответственными для России

«Возвращение Крыма Севастополя в состав России определило эту эпоху. За последние четыре года — в очень короткий срок — удалось сделать многое, чтобы наши законы, социальные программы, крупнейшие инфраструктурные проекты заработали в Крыму и Севастополе», — отмечает Володин.

Володин отметил, что страна стала развиваться активными темпами и когда она стала составлять реальную конкуренцию, это давление приобрело неприкрытый и агрессивный характер.

«Объявленные против нашей страны санкции направлены на то, чтобы остановить развитие России. Достаточно вспомнить, как еще в начале 2015 года бывший президент США Барак Обама бодро заявлял, что под санкционным давлением «Россия изолирована, а ее экономика — разорвана в клочья». Но за последние годы мир убедился, что ничего подобного не произошло. Мы достойно и эффективно ответили на брошенный нам вызов. Смогли обеспечить устойчивость и стабильность в макроэкономической сфере, в развитии реального сектора экономики, в решении социальных проблем», — заявил член фракции «Единая Россия».

Докладчик отметил, что в стране в два с половиной раза снизилась инфляция, став самой низкой за последние десятилетия.

«Нам удалось создать национальную платежную систему. Восстановлен экономический рост. Приняты и реализованы важнейшие решения, позволившие обеспечить импортозамещение. Рост сельскохозяйственного производства рекордный даже по сравнению с советским периодом», — отмечает депутат.

Правительство приступило к рекордному количеству строительства доступного и комфортного жилья для увеличения молодых семей в России. Основные задачи «майских указов», по словам Володина, правительство реализовало.

Председатель Госдумы предложил не останавливаться на достигнутом и продолжать работать на благо страны: «Мы обязаны поддержать наши компании, наших производителей в условиях такого внешнего давления. Мы говорим о наших важнейших предприятиях. О жизни моногородов, где эти предприятия являются единственным местом работы, они обеспечивают всю жизнь города. Речь идет о многотысячных трудовых коллективах, о зарплатах людей, об их семьях, их жизненных планах и благополучии».

Володин предложил дать ответ хамскому поведению со стороны Правительства Соединенных Штатов для работы российского бизнеса.

«Необходимо сделать ровно то, что они предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям. У нас такая возможность есть. Нельзя воспринимать порядочность как слабость. Те, кто инициирует недружественные решения, это должны понимать. Россия строит международные отношения на понятных, открытых принципах, на принципах дружбы, невмешательства в суверенные дела других государств, принципах исключения двойных стандартов. Мы не потерпим, когда против нас предпринимаются подлые методы. Будем стараться сделать все, чтобы им противостоять», — предложил Володин.

Депутат отметил также, что не все так прекрасно в стране, как хотелось бы: «Мы постоянно бываем в регионах. Знаем, сколько еще нерешенных проблем, как трудно живут многие семьи. В этой связи предстоит многое сделать. Необходимо признать — сегодня не хватает контроля за решениями, которые мы сами же и принимаем. Это вопрос и к нам самим, и к Правительству».