Курская область. В Железногорске в канализации обнаружили труп мужчины

Тело мужчины без определенного места жительства нашли в колодце у дороги к «Горводоканалу», сообщает «Эхо недели»

По словам старшего следователя железногорского отдела Следственного комитета Владимира Марахина, 12 апреля в десятом часу утра специалисты осматривали канализационный колодец по Инженерному проезду. В сооружении что-то препятствовало сливу воды. На дне специалисты увидели тело мужчины в зимней одежде. Как удалось установить позже, погибший — уроженец Брянской области , у которого не было определённого места жительства.

По данным следователей, видимых следов насильственной смерти не обнаружено, назначена экспертиза.