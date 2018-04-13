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Курская область. В Железногорске в канализации обнаружили труп мужчины
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Курская область. В Железногорске в канализации обнаружили труп мужчины 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Тело мужчины без определенного места жительства нашли в колодце у дороги к «Горводоканалу», сообщает «Эхо недели»
По словам старшего следователя железногорского отдела Следственного комитета Владимира Марахина, 12 апреля в десятом часу утра специалисты осматривали канализационный колодец по Инженерному проезду. В сооружении что-то препятствовало сливу воды. На дне специалисты увидели тело мужчины в зимней одежде. Как удалось установить позже, погибший — уроженец Брянской области, у которого не было определённого места жительства.
По данным следователей, видимых следов насильственной смерти не обнаружено, назначена экспертиза.
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