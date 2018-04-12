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Власти Благовещенска закрыли понтонный мост в Китай
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Власти Благовещенска закрыли понтонный мост в Китай 

ИД «Собеседник» 52 минуты назад
Власти Благовещенска приняли решение разобрать понтонный мост, который вел в китайский город Хэйхэ.
Об этом сообщает ОТР. Известно, что вместо переправы будут работать суда на воздушных подушках: «Пумы» и «Марсы». Интервалы движения этих переправ составляют 15 — 20 минут. Стоимость поездки на таком судне составит 2200 рублей.
Жительница Благовещенска, не назвавшая своего имени, критично высказалась о подобных переменах: «На теплоходе, конечно, удобнее, чем на „Пуме“. Нет толпы. Тем более наши спуски, трассы, по которым мы сейчас к теплоходу, к „Пуме“ будем подходить, стоит их снять — как мы с чемоданами и как все путешествующие добираются».
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