Власти Благовещенска закрыли понтонный мост в Китай

Власти Благовещенска приняли решение разобрать понтонный мост, который вел в китайский город Хэйхэ.

Об этом сообщает ОТР. Известно, что вместо переправы будут работать суда на воздушных подушках: «Пумы» и «Марсы». Интервалы движения этих переправ составляют 15 — 20 минут. Стоимость поездки на таком судне составит 2200 рублей.

Жительница Благовещенска, не назвавшая своего имени, критично высказалась о подобных переменах: «На теплоходе, конечно, удобнее, чем на „Пуме“. Нет толпы. Тем более наши спуски, трассы, по которым мы сейчас к теплоходу, к „Пуме“ будем подходить, стоит их снять — как мы с чемоданами и как все путешествующие добираются».