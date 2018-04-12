Девушка в теле: Анфиса Чехова показала, какой была еще два года назад

Еще несколько лет назад Анфиса Чехова была барышней с аппетитными формами. Нужно сказать, даже в тот период самооценке телеведущей можно было только позавидовать, она смело фотографировалась в обтягивающих платьях и купальниках и призывала девушек в любом теле любить себя. Сегодня вес телеведущей значительно меньше, чем был когда-то. По словам Анфисы, столь впечатляющих результатов она добилась благодаря тому, что изменила отношение к себе, своему питанию и спорту.

В доказательство эффективности этой методики на странице в Instagram Чехова опубликовала фото до и после преображения, выполнив таким образом просьбу многочисленных подписчиков, которые давно просили телеведущую показать, какой она была до того момента, как сбросила вес.

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"Сначала я полюбила своё тело, а затем тело, без каких либо невероятных ограничений и усилий, стало отвечать мне взаимностью! Этот путь не лёгкий, потому что работать над своей психологией иногда сложнее, чем качать мышцы в зале, и ограничивать себя в еде. Но зато, внутренняя работа, навсегда меняет не только наше тело, но и качество нашей Жизни!", — поделилась подробностями своей «диеты» Анфиса. Разумеется, среди ее подписчиков были те, кто обвинил знаменитость во лжи, однако большинство пользователей Чехову поддержали и поблагодарили за достойный пример для подражания.

Напомним, что сейчас Анфиса ведет шоу «Взвешенные и счастливые люди» на телеканале СТС, где вместе с командой тренеров, диетологов и психологов помогает тучным людям сбросить вес и полюбить себя.