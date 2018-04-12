Ещё
В Кирове снова раздавили 533 кг санкционных груш, капусты и шампиньонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кирове снова раздавили 533 кг санкционных груш, капусты и шампиньонов 

Vyatka-grad.ru 58 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
12 апреля 2018 года Кировской транспортной прокуратурой с привлечением специалистов Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, сотрудника Нижегородской таможни была подвергнута проверке плодоовощная база, расположенная на ул. Воровского г. Кирова.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Было выявлено, что две организации реализовывали «санкционную» продукцию — груши и пекинскую капусту производства Польской Республики, шампиньоны производства Литовской Республики.
Поскольку на указанный вид товаров не было представлено каких-либо сопроводительных документов, «санкционный» товар общим количеством 533,2 кг был изъят и в тот же день уничтожен путем сдавливания в мусоросборочной машине.
В связи с выявленными нарушениями Кировской транспортной прокуратурой в отношении организаций проводится прокурорская проверка, устанавливаются каналы поставки запрещенной к обороту на территории Российской Федерации продукции.
Напомним, 30 марта сотрудники кировской транспортной прокуратуры совместно со специалистами Россельхознадзора также обнаружили на базе в Кирове 2,5 тонны санкционных овощей, которые были уничтожены.
Фото — Кировская транспортная прокуратура
Vyatka-grad.ru: последние новости
Проект по поддержке местных инициатив в Кировской области продлят на 2019 год Филиал «Кировэнерго» напоминает: отдых вблизи охранных зон ВЛ – смертельно опасен! Главой Яранского района избрали Дениса Иконникова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии102
Суд изменил приговор Улюкаеву
Что Россия может сделать Западу312
Суд фактически разрешил курить в самолетах160
Россия определилась с украинской трубой191
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение