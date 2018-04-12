В Кирове снова раздавили 533 кг санкционных груш, капусты и шампиньонов 

12 апреля 2018 года Кировской транспортной прокуратурой с привлечением специалистов Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, сотрудника Нижегородской таможни была подвергнута проверке плодоовощная база, расположенная на ул. Воровского г. Кирова.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Было выявлено, что две организации реализовывали «санкционную» продукцию — груши и пекинскую капусту производства Польской Республики, шампиньоны производства Литовской Республики.
Поскольку на указанный вид товаров не было представлено каких-либо сопроводительных документов, «санкционный» товар общим количеством 533,2 кг был изъят и в тот же день уничтожен путем сдавливания в мусоросборочной машине.
В связи с выявленными нарушениями Кировской транспортной прокуратурой в отношении организаций проводится прокурорская проверка, устанавливаются каналы поставки запрещенной к обороту на территории Российской Федерации продукции.
Напомним, 30 марта сотрудники кировской транспортной прокуратуры совместно со специалистами Россельхознадзора также обнаружили на базе в Кирове 2,5 тонны санкционных овощей, которые были уничтожены.
Фото — Кировская транспортная прокуратура