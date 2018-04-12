В Кирове снова раздавили 533 кг санкционных груш, капусты и шампиньонов

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Поскольку на указанный вид товаров не было представлено каких-либо сопроводительных документов, «санкционный» товар общим количеством 533,2 кг был изъят и в тот же день уничтожен путем сдавливания в мусоросборочной машине.

В связи с выявленными нарушениями Кировской транспортной прокуратурой в отношении организаций проводится прокурорская проверка, устанавливаются каналы поставки запрещенной к обороту на территории Российской Федерации продукции.

Напомним, 30 марта сотрудники кировской транспортной прокуратуры совместно со специалистами Россельхознадзора также обнаружили на базе в Кирове 2,5 тонны санкционных овощей, которые были уничтожены.

Фото — Кировская транспортная прокуратура