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Модель-копию корабля «Восток» запустили на месте приземления Гагарина под Саратовом
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Модель-копию корабля «Восток» запустили на месте приземления Гагарина под Саратовом 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Модель-копию космического корабля «Восток» запустили в День космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства промышленности Саратовской области Владимир Комаров.
"Копия достоверно повторяет не только внешний вид ракетно-космического прототипа, но и его полетные параметры", — сказал он. По его словам, в создании модели на разных этапах принимали участие ученые, студенты и сотрудники тех предприятий, которые работали над запуском первого космического корабля.
Также 12 апреля память первого в мире летчика-космонавта Юрия Гагарина почтили в Оренбурге. Жизнь первого космонавта тесно связана с Оренбургской областью. «Время не сотрет из памяти то, что на крылья меня поставило военное училище летчиков», — писал Гагарин в своих воспоминаниях.
В Оренбурге действует музей-квартира Гагариных, помощь в подготовке экспозиции для которой оказывала Валентина Гагарина, супруга первого космонавта. В 1950-е годы здесь, в двухкомнатной коммунальной квартире, проживала ее семья. Именно в этой квартире в 1957 году Гагарины сыграли свадьбу после того, как Юрий окончил Чкаловское [Оренбургское] высшее военное авиационное училище летчиков им. И. С. Полбина.
"Оренбуржье гордится тем, что здесь, на оренбургской земле, Юрий Алексеевич Гагарин начал свой путь первооткрывателя. День космонавтики — особенная дата не только для Плесецка, Королева, Жуковского, Байконура и других мест, связанных с историей космоса. Для Оренбуржья это тоже знаменательный день", — сказала вице-губернатор региона Вера Баширова на торжественном митинге в сквере имени Гагарина.
Также уроженцем Оренбургской области является дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Юрий Романенко и его сын — космонавт Роман Романенко.
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