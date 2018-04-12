Модель-копию корабля «Восток» запустили на месте приземления Гагарина под Саратовом

"Копия достоверно повторяет не только внешний вид ракетно-космического прототипа, но и его полетные параметры", — сказал он. По его словам, в создании модели на разных этапах принимали участие ученые, студенты и сотрудники тех предприятий, которые работали над запуском первого космического корабля.

Также 12 апреля память первого в мире летчика-космонавта Юрия Гагарина почтили в Оренбурге . Жизнь первого космонавта тесно связана с Оренбургской областью . «Время не сотрет из памяти то, что на крылья меня поставило военное училище летчиков», — писал Гагарин в своих воспоминаниях.

В Оренбурге действует музей-квартира Гагариных, помощь в подготовке экспозиции для которой оказывала Валентина Гагарина, супруга первого космонавта. В 1950-е годы здесь, в двухкомнатной коммунальной квартире, проживала ее семья. Именно в этой квартире в 1957 году Гагарины сыграли свадьбу после того, как Юрий окончил Чкаловское [Оренбургское] высшее военное авиационное училище летчиков им. И. С. Полбина.