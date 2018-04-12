В Марий Эл внедрят раздельный сбор мусора 

В 2018–2019 в Марий Эл введут раздельное накопление коммунальных отходов. Также аналогичные проекты планируется начать еще в 7 регионах страны: Астраханской, Московской, Калужской, Брянской, Ярославской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Татарстане, Смоленской области, Карелии и Чеченской Республике, сообщает РБК.
В некоторых регионах пилотные проекты по внедрению раздельного сбора отходов уже реализованы. Речь идет о сборе бумаги, пластика, металла, стекла, батареек и энергосберегающих ламп. «Это очень успешный опыт. Мы видим, что люди чувствуют свою ответственность за чистоту нашей страны и готовы часть работы по безопасной утилизации взять на себя. Минстроем дано поручение создать в каждом городским округе как минимум один пункт сбора вторсырья в трехмесячный срок», — цитирует издание замглавы минстроя России Андрея Чибиса.
Пока в России на переработку отправляется только около 9% коммунальных отходов.