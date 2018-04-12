Политолог: адвокатам Улюкаева осталось только передергивать показания Сечина, но это им уже не поможет

"Похоже, адвокатам Улюкаева ничего не остается кроме как передергивать для СМИ показания Сечина, которые были даны на закрытом заседании, и стараться по максимуму их дискредитировать.

Пользуясь тем, что заседание было закрытым, они могут сочинять все, что угодно — все равно никто не проверит, что, в действительности, говорил глава "Роснефти"

Однако все это уже вряд ли поможет: начиная с сегодняшнего заседания внимание общества, в первую очередь, приковано к самому факту коррупции.

И, как бы не пыталась защита перевести стрелки, на этот раз превратить громкий коррупционный процесс в балаган уже не получится", — отметил политолог.

Сечин заявил ТАСС , что пришел на заседание Мосгорсуда , где сегодня рассматривается апелляционная жалоба на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, как только появилась возможность, так как хотел, чтобы его показания были учтены судом.

Гособвинение оценивает показания главы «Роснефти» Игоря Сечина как полностью подтверждающие вину бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, передает ТАСС из зала Мосгорсуда, где в четверг рассматривается жалоба на приговор экс-министру.

"Показания Сечина полностью согласуются с другими показаниями и с объективной стороной дела", — заявил прокурор Борис Непорожный

Сечин в четверг дал показания Мосгорсуду в закрытом заседании. Адвокаты Улюкаева усмотрели в них противоречия с позицией гособвинения.