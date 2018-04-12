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Улюкаев выступил с последним словом
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Улюкаев выступил с последним словом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выступил в Мосгорсуде с последним словом, вновь заявив о своей невиновности, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Я полностью невиновен. Приговор основан на косвенных показаниях, на предположениях. Приговор построен на единственном производном доказательстве — одна бабка сказала. В данном случае, один мужик сказал", — заявил Улюкаев.
Он попросил судью вынести справедливый приговор.
"Пусть выносят приговор, а потом разберемся виновен или нет, ваша честь «потом» уже настало. Прошу вынести справедливый приговор", — сказал Улюкаев.
Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин дал показания в качестве свидетеля на апелляции по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.
Мосгорсуд в настоящее время рассматривает вопрос обжалования приговора о взятке бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.
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