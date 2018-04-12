Улюкаев выступил с последним словом

"Я полностью невиновен. Приговор основан на косвенных показаниях, на предположениях. Приговор построен на единственном производном доказательстве — одна бабка сказала. В данном случае, один мужик сказал", — заявил Улюкаев.

Он попросил судью вынести справедливый приговор.

"Пусть выносят приговор, а потом разберемся виновен или нет, ваша честь «потом» уже настало. Прошу вынести справедливый приговор", — сказал Улюкаев.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин дал показания в качестве свидетеля на апелляции по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Мосгорсуд в настоящее время рассматривает вопрос обжалования приговора о взятке бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.