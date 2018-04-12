Садальский высказался о Медведеве

Актера повеселили фотографии, сделанные во время празднования Пасхи. Во время службы в Храме Христа Спасителя, Дмитрий Анатольевич стоит с горящей свечой в руке, но мысли его, очевидно, были далеко от происходящего. Вероятно, политик разглядывал что-то, находившееся высоко, или просто пребывал в хорошем настроении.

Садальский не смог пройти мимо такого замечательного кадра, прокомментировав с иронией: «Какое лицо одухотворённое и лик просветленный у Дмитрия Анатольевича. Снизошла на него благодать то Господня в полном объёме. Праведник, как есть праведник».

Подписчики задали риторический вопрос: «За циничный вопрос детям „Ну как покатались?“ Астахова отстранили от дел. Почему Медведева за фразу „Денег нет, но вы держитесь“ не сняли с должности?»

Другие сравнили Медведева с персонажем литературного произведения: «В телеспектакле Фауст, Мефистофиля играл Гердт. Когда он заходил в церковь, у него было такое же выражение лица, и спрашивал у хозяина, бога, „можно?“»