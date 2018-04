Чайкобуль, обезьянолев и соворысь: художник делает сумасшедшие гибриды животных

Цифровой художник Арне Олав Гурвин Фредриксен (Arne Olav Gurvin Fredriksen) с помощью фотошопа создает просто невероятные и порой очень смешные гибриды животных. В 2012 году он творил всякие фотоманипуляции в качестве хобби, но вскоре из этого получился целый проект: Фредриксен стал регулярно публиковать фото своих гибридов в Instagram и собрал более 14 тысяч подписчиков.

Морской лев с телом лошади или щенок лабрадора с головой альбатроса — эти и многие другие сумасшедшие сочетания художник создает, тщательно подбирая два гармонирующих снимка. «Должен быть ракурс определенный, да и неплохо бы, чтобы текстуры кожи или меха были похожи».

После того как Фредриксен прикрепляет голову одного животного к телу другого, он с помощью инструментов Photoshop добивается идеального изображения, как будто это сказочное существо было сфотографировано в своей среде обитания.

Источник: My Modern Met Чайкобуль.

Щенок лабратроса.

Волкопопугай.

Обезьянолев.

Мопсогорилла.

Лошадиная утка.

Соворысь.

Акулопотам.

Чайка-молот.

Утколошадь.

Самоедская сова.

Пингвинья косатка.

Полярные куры.

A post shared by Arne Olav Gurvin Fredriksen (@gyyporama) on Apr 1, 2018 at 1:41am PDT