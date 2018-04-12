«Роснано и Людмила», «спорт и янтарь» и другие ошибки участников «Тотального диктанта»

14 апреля в 14:00 (по московскому времени) стартует глобальная Всероссийская акция «Тотальный диктант». По словам главного редактора портала «Грамота.ру», члена экспертной комиссии «Тотального диктанта» Владимира Пахомова , добровольное участие в акции — прекрасна почва для исследований филологов и лингвистов.

Ошибки, которые люди повторяют из года в год, говорят не столько о неграмотности, сколько об объективно трудных местах русской орфографии, а еще о том, что некоторые формулировки правил, возможно, нуждаются в уточнении.

Акция также помогает специалистам проследить изменения, которые происходят в русском языке, и выявить курьезные ошибки.

Так, в 2016 году участнику диктанта гораздо ближе оказалась фраза «спорт и янтарь» вместо «спортинвентарь», а в прошлом году название госкорпорации фонетически оказалось понятнее, нежели имена героев нетленной поэмы «Руслан и Людмила»:

в интерпретации участников акции она превратилась в «Роснано и Людмила».

Среди классических ошибок — неправильное написание сложных орфограмм, таких, как частица не с разными частями речи, неточности в пунктуации при однородных членах предложения, письменное оформление деепричастных оборотов, правописание -н и -нн в прилагательных и причастиях.

Фото: visualrian.ru В 2017 году в первой части диктанта более 35% участников ошиблись в написании наречия и частицы «так же» — большинство спутало с омофоном «также».

Порядка 30% ошиблись в написании окончания производного предлога «в отличие».

Во второй части диктанта 12% участников неверно написали устаревшее поэтическое прилагательное «дольнее» и столько же человек ошиблись в орфографии слова «Соликамская».

Более половины неверно написали множественное число слова «луны» — с прописной буквы, 45% ошиблись в количестве -н в слове «мороженого».

Наши соотечественники часто пишут имена собственные с маленькой буквы: в 2017 году допустили ошибки в словах «Улан-Удэ», «Пермь» и «Забайкалье». Как ни странно, многие сделали ошибку в написании северной столицы — «Петербург» превратился в «Питирбург».

На уровень общей грамотности влияет сленг соцсетей, который может перекочевать и в официальную письменную речь.

По словам Владимира Пахомова,

грамотность — это как раз умение переключать языковые регистры, а не отказ от закрепившихся норм живого разговорного языка.

В этом году марафон пройдет более чем в 1000 городах.

Челябинске грамотность проверят на колесе обозрения: участникам предстоит совершить 10 кругов, чтобы завершить диктант.

Симферополем. Фото: visualrian.ru В Крыму диктант будут писать в движении — текст прочтут в троллейбусе, который курсирует между Алуштой

В столице участники смогут зарегистрироваться на 500 площадках. Москвичи проведут «Тотальный диктант» в неформальной обстановке — в качестве «диктаторов» выступят рок-звезды и известные журналисты, музыканты группы «Ундервуд» и ведущие радиостанций «Рок FM» и «Нашего радио».

По правилам проекта, написать «Тотальный диктант» может любой человек старше шести лет. В 2017 году самым взрослым участником проекта стал 100-летний старожил.

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