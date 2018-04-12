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Конференция инвесторов и стартапов на юге России Южный Demo daу собрала свыше 300 участников
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Конференция инвесторов и стартапов на юге России Южный Demo daу собрала свыше 300 участников 

Деловое сообщество 1 час назад
По его словам, в рамках конференции будут представлены 58 стартапов из различных регионов Южного и Северо-Кавказского округов.
"Наша задача — организовать диалог между бизнесом, властью, новыми бизнесменами, которые привезли свои стартап-проекты. Мы хотим создать экосистему венчурного инвестирования", — сказал В. Гончаров.
По его словам, конференцию планируется сделать ежегодной.
"Вся логистика и инфраструктура в Ростове-на-Дону создана для того, чтобы здесь развивались стартап-проекты в тех направлениях, которые связаны с цифровизацией экономки. Все больше IT— элементов должно входить в каждую отрасль: это — и сельское хозяйство, и торговля, и банковское дело. Мы считаем, что Ростов достоин того, чтобы стать одним из центров таких мероприятий. У нас уже создан южный IT-парк, который по рейтингам входит в десятку лучших акселераторов России, создана определенная база, есть крупные университеты, в которых направления IT -специалистов являются ключевыми. Ряд этих факторов позволяет сделать Ростов центром венчурного инвестирования", — отметил В. Гончаров.
Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов, в свою очередь, считает, что необходимо активно создавать условия для инфраструктуры стартапа, чтобы получить соответствующий результат.
"Юго-Западный банк активно сотрудничает с Южным IT — парком, внедряя в нашей компании передовые информационные технологии и развивая экосистему инноваций. В рамках «Южный Demo daу» мы помогаем стартапам найти инвесторов и оказываем экспертную поддержку проектам. На совместном digital — проекте мы привлекаем наших корпоративных клиентов в качестве бизнес-ангелов. Мы пять проектов уже выбрали, сейчас заключаются соответствующие соглашения", — сказал он.
Южный Demo daу проходит в Ростове-на-Дону 12-13 апреля. В рамках конференции состоятся лекции, обмен опытом, экспертные консультации для основателей стартапов по вопросам развития проектов, а также форсайт-сессия по направлениям развития инфраструктуры венчурных инвестиций в регионах. Во второй день планируется провести питч-сессии стартапов, предполагающие краткие презентации проектов перед инвесторами, а также индивидуальные встречи экспертов, стартапов и инвесторов.
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