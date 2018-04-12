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Владелец 120-летней ярославской фабрики рассказал, зачем распродаёт её по частям
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Владелец 120-летней ярославской фабрики рассказал, зачем распродаёт её по частям 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Этим зданиям шерстопрядильной фабрики в посёлке Волга Некоузкого района в ноябре исполнится 123 года. Но велик риск, что до конца года строения немецких архитекторов не доживут. Жители посёлка подняли шум после того, как новый владелец разрушил высокую кирпичную трубу, входящую в комплекс зданий некогда известной фабрики. А затем выставил на сайте объявлений сообщение о продаже чугунины с фабрики. Накануне в посёлок приехали чиновники областного департамента охраны памятников с депутатом областной думы и собственником зданий. Устроили общую встречу для жителей Волги.
— На месте мы прошли по всем цехам и помещениями — объект в плачевном состоянии. Собственник по факту сегодня расчищает свои площади. Там нет ни электричества, ни водоснабжения. Это просто остатки здания. Первые этажи местами подтоплены, — рассказал депутат областной думы Александр Тарасенков. —Трубу он порушил, объяснив это тем, что она представляла угрозу — была пробита в нескольких местах, могла упасть на газораспределительную станцию на территории. По факту собственник имеет право хоть всё снести, пока не получил постановление от департамента о статусе памятника архитектуры.
Сейчас чиновники областного департамента срочно готовят документы и в течение недели передадут собственнику шерстопрядильной фабрики постановление о том, что здания включат в список вновь выявленных объектов культурного наследия. После этого чиновники будут обсуждать вопрос сохранения зданий: проведут экспертизу, оценив их историческую значимость.
Сам владелец старинных зданий рассказать о своих планах на них даже на ближайшие полгода не смог.
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