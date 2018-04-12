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Почесывающего нос Дюжева заподозрили в употреблении наркотиков
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Почесывающего нос Дюжева заподозрили в употреблении наркотиков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Актер Дмитрий Дюжев, известный по роли Космоса в сериале «Бригада», провел викторину «Клевер» во «ВКонтакте», посвященную Дню космонавтики. Зрители онлайн-игры обратили внимание на странное поведение ведущего, заподозрив его в употреблении запрещенных препаратов.
Шоу стартовало в 14:13, хотя должно было начаться в 13:00, и продлилось 15 минут и 45 секунд. На протяжении игры Дюжев делал длинные паузы между предложениями, путал сотни и тысячи, внезапно смеялся и время от времени почесывал нос. Зрители викторины засомневались в адекватности ведущего, о чем писали в посвященный игре чат, который выводился на экран.
Пользователи отмечали, что у Дюжева «шары, как у соловья», и путались в догадках, какие наркотики употреблял ведущий.
На просьбу портала Tjournal прокомментировать, почему начало викторины сдвинулось, представитель «ВКонтакте» ответил: «Заправляли ракету топливом».
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