Французский политолог раскрыл причины международного кризиса 

У двух событий, отбросивших в наши дни мир к временам «холодной войны», есть общая деталь. В деле об отравлении британского шпиона Скрипаля премьер Британии Тереза Мэй сразу же обвинила Россию. С такой же поспешностью президент США Дональд Трамп назвал Дамаск виновником недоказанной химической атаки в сирийском городе Дума. Просматривается вполне определенная связь, не так ли?
Жак Сапир: Действительно, эти два события привели к серьезному международному кризису. В первом случае Тереза Мэй возложила вину на российское правительство на основе данных, которые после были фактически дезавуированы директором британской химической лаборатории «Портон-Даун». Он заявил, что не в состоянии определить происхождение средства, которое было применено против Скрипаля и его дочери.
Тем не менее, вокруг этого инцидента была поднята настоящая вакханалия — политическая, медийная, дипломатическая. Ряд западных стран встал на сторону Лондона, переступив через элементарную логику, которая подсказывала серьезно разобраться в этой истории. На этом, кстати, настаивал лидер лейбористов Джереми Корбин. Не прислушались. Как следствие — высылка российских дипломатов, на что Москва ответила адекватно.
Что касается нынешнего обострения ситуации в Сирии, то Дамаск не в первый раз обвиняют в использовании химического оружия. Сегодня мы четко знаем, что ряд таких атак были проведены джихадистскими группировками. Откровенно говоря, трудно себе представить, что могло бы толкнуть Дамаск на применение отравляющих веществ в сирийском городе Дума. Ведь правительственные войска вот-вот одержат победу в гражданской войне, и им совершенно не нужно было прибегать к запрещенным средствам, что предсказуемо вызвало бы жесткую реакцию со стороны Запада. И здесь я должен сделать оговорку — до сих пор доподлинно неизвестно, что там произошло…
Но в любом случае речь идет о предлоге, под которым США, Франция и, скорее всего, Англия намереваются, как мне представляется, не столько «наказать режим Асада», сколько помешать ему довести войну до победного конца. И это очень опасная ситуация, ибо последствия могут быть непредсказуемыми. Надо остановиться и как можно скорее.
В США есть немало людей во властных структурах, которые готовы идти на обострение
Если судить по записям Дональда Трампа в его «Твиттере», настроен он крайне агрессивно.
Жак Сапир: Это так. Но одновременно его высказывания противоречивы. В настоящее время в США есть немало людей во властных структурах, которые готовы идти на обострение. Но мне кажется, что Трамп хотел бы избежать такого развития событий. Он в открытую об этом не говорит, но дает понять, что сам оказался в тисках, а вину за это возлагает на демократов. Думаю, что госаппарат США сейчас расколот. На противостоянии с Россией настаивают в основном те круги, которые имеют отношение к американским разведывательным службам.
Это противостояние может обернуться глобальной катастрофой. За океаном этого что, не понимают?
Жак Сапир: Давайте сохранять хладнокровие. Ни американцам, ни русским война не нужна. Но если, не дай бог, при гипотетической атаке на Сирию появятся жертвы среди российских или американских военнослужащих, это будет означать разрыв отношений между двумя странами по крайней мере на десяток лет, и это было бы прискорбно. Не думаю, что этот конфликт перерос бы в нечто большее. Вспомним о войне в Корее в пятидесятые годы прошлого столетия. Советские летчики сбивали американские самолеты, американцы сбивали советские. Продолжения не было. Знаете, я сейчас задаюсь вопросом: не драматизирует ли Трамп ситуацию преднамеренно? Ведь то, чего бы он хотел, как мне представляется, это договоренность с Москвой, схожую с той, которую заключил Джон Кеннеди с Никитой Хрущевым после кубинского кризиса 1962 года.