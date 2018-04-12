Французский политолог раскрыл причины международного кризиса

Жак Сапир : Действительно, эти два события привели к серьезному международному кризису. В первом случае Тереза Мэй возложила вину на российское правительство на основе данных, которые после были фактически дезавуированы директором британской химической лаборатории «Портон-Даун». Он заявил, что не в состоянии определить происхождение средства, которое было применено против Скрипаля и его дочери.

Тем не менее, вокруг этого инцидента была поднята настоящая вакханалия — политическая, медийная, дипломатическая. Ряд западных стран встал на сторону Лондона, переступив через элементарную логику, которая подсказывала серьезно разобраться в этой истории. На этом, кстати, настаивал лидер лейбористов Джереми Корбин . Не прислушались. Как следствие — высылка российских дипломатов, на что Москва ответила адекватно.

Что касается нынешнего обострения ситуации в Сирии , то Дамаск не в первый раз обвиняют в использовании химического оружия. Сегодня мы четко знаем, что ряд таких атак были проведены джихадистскими группировками. Откровенно говоря, трудно себе представить, что могло бы толкнуть Дамаск на применение отравляющих веществ в сирийском городе Дума. Ведь правительственные войска вот-вот одержат победу в гражданской войне, и им совершенно не нужно было прибегать к запрещенным средствам, что предсказуемо вызвало бы жесткую реакцию со стороны Запада. И здесь я должен сделать оговорку — до сих пор доподлинно неизвестно, что там произошло…

Но в любом случае речь идет о предлоге, под которым США, Франция и, скорее всего, Англия намереваются, как мне представляется, не столько «наказать режим Асада», сколько помешать ему довести войну до победного конца. И это очень опасная ситуация, ибо последствия могут быть непредсказуемыми. Надо остановиться и как можно скорее.

В США есть немало людей во властных структурах, которые готовы идти на обострение

Если судить по записям Дональда Трампа в его «Твиттере», настроен он крайне агрессивно.

Жак Сапир: Это так. Но одновременно его высказывания противоречивы. В настоящее время в США есть немало людей во властных структурах, которые готовы идти на обострение. Но мне кажется, что Трамп хотел бы избежать такого развития событий. Он в открытую об этом не говорит, но дает понять, что сам оказался в тисках, а вину за это возлагает на демократов. Думаю, что госаппарат США сейчас расколот. На противостоянии с Россией настаивают в основном те круги, которые имеют отношение к американским разведывательным службам.

Это противостояние может обернуться глобальной катастрофой. За океаном этого что, не понимают?