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Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор с Нигерией о взаимной выдаче осуждённых
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Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор с Нигерией о взаимной выдаче осуждённых 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации Договора между Россией и Нигерией о взаимной выдаче осуждённых. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Договор был подписан в нигерийской столице Абудже 24 июня 2009 года в целях регламентации российско-нигерийских отношений по вопросам передачи лиц, осуждённых к лишению свободы.
Он будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан, указывается в пояснительной записке.
В соответствии с документом, лицо, осуждённое к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию второго государства для отбывания наказания в стране, гражданином которой он является. Принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осуждённым в соответствии со своим законодательством.
«Договором определяются условия передачи осуждённых, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов», — говорится в пояснительной записке.
Также отмечается, что договор содержит иные правила, чем предусмотренные российским законодательством. В частности, согласно положениям документа, передача осуждённого не производится, если это может нанести ущерб суверенитету, безопасности или другим интересам запрашиваемой стороны либо противоречит её законодательству.
«Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации соответствующее основание для отказа в передаче осуждённого не предусмотрено», — указывается в документе.
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