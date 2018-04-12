Суд оправдал насильника, поскольку тот не получил удовольствия

Общественность возмутилась постановлением судьи из Мексики , принявшего решение полностью оправдать подозреваемого в изнасиловании 17-летней девушки юноши. Произошло это на основании того, что обвиняемый не получал удовольствия от сексуального контакта. Потерпевшая подробно рассказала, каким образом произошли противоправные действия над ее телом. Инцидент имел место в ночь 1 января на территории города Бока-дель-Рио , когда жертва отмечала Новый год с друзьями. Когда она покидала дом, ее против воли затолкали в черного цвета Mercedes, являвшийся собственностью 19-летнего Диего Круза, в котором находился владелец авто и еще трое его товарищей.

Жертва твердит, что в авто над ней совершили насилие, и сам процесс она в деталях описала в рамках ключевого судебного слушания. Издевательство над девушкой впоследствии продолжились, но уже в доме одного из товарищей подозреваемого. Несмотря на такие аргументы, глава судебной коллегии озвучил заключение, согласно которому действия подсудимого не попадают под традиционное определения сексуального насилия, поскольку он совершал якобы случайные трения и, кроме того, прикосновения.

В частности, Диего Круз проникал в жертву пальцами, притом делал это якобы без намерения получить в результате плотское удовольствие. Это заявление судьи спровоцировало в итоге целый шквал возмущения в обществе со стороны правозащитников. Представитель суда, кроме того, предположил, что жертва не являлась настолько беззащитной и, по факту, имела возможность при желании избежать этого контакта.

Сразу после того, как на Круза подали заявление в суд, он сбежал в Испанию , но для судебного процесса его экстрадировали в Мексику, а в зале суда его освободили из-под стражи. Это судебное разбирательство привлекло внимание тем, что оно проводилось над отпрысками состоятельных бизнесменов и политиков.

Инцидент разворачивался в штате Веракрус, который считается наиболее криминогенным в пределах Мексики, здесь также процветает наркоторговля, а свыше тысячи местных девушек числятся как пропавшие без вести. В течение пяти лет здесь отмечено не менее 3 млн случаев изнасилований, по большинству из них не проводилось расследований, а раскрываемость такого рода преступлений составляет в сумме 10%.]]>