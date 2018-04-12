Курская область. В интернете незаконно торговали белошеем 

Гусь этого вида занесён в Красную книгу Российской Федерации
Прокуратура Солнцевского района выявила интернет-сайт, на котором размещена информация о продаже белошея, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Подобные действия нарушают законодательство.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, за незаконные добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Ппрокурор Солнцевского района направил в суд иск о признании указанной информации запрещенной.