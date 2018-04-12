«Газпром»: «Информация» об уходе Миллера появляется регулярно. Как это отразилось на «Зените» — вы можете сделать выводы сами

Ранее сообщалось, что Миллер написал заявление об уходе с должности председателя правления организации, что может иметь серьёзные последствия для дальнейшей судьбы «Зенита»

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"Подобная «информация» появляется регулярно с момента назначения Алексея Миллера на должность председателя правления ПАО «Газпром» в 2001 году, то есть уже почти 18 лет. Как это отразилось на футбольном клубе «Зенит» — вы можете сделать выводы сами", — заявили «Чемпионату» в пресс-службе организации.