Ещё
«Газпром»: «Информация» об уходе Миллера появляется регулярно. Как это отразилось на «Зените» — вы можете сделать выводы сами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром»: «Информация» об уходе Миллера появляется регулярно. Как это отразилось на «Зените» — вы можете сделать выводы сами 

Советский спорт 1 час назад
Ранее сообщалось, что Миллер написал заявление об уходе с должности председателя правления организации, что может иметь серьёзные последствия для дальнейшей судьбы «Зенита».
СМИ: Фурсенко лишится поста в «Зените», как только будет принята отставка Миллера из "Газпрома"
"Подобная «информация» появляется регулярно с момента назначения Алексея Миллера на должность председателя правления ПАО «Газпром» в 2001 году, то есть уже почти 18 лет. Как это отразилось на футбольном клубе «Зенит» — вы можете сделать выводы сами", — заявили «Чемпионату» в пресс-службе организации.
Советский спорт: последние новости
СМИ: Фурсенко лишится поста в "Зените", как только будет принята отставка Миллера из "Газпрома" В офисе Moscow Raceway проходят обыски Анфиса Резцова: Бессеберг поступал с российской командой по справедливости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии103
Суд фактически разрешил курить в самолетах163
Что Россия может сделать Западу316
Россия определилась с украинской трубой191
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение