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«Поезд Победы» встретили в Ленинском районе и городе воинской славы Феодосии
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«Поезд Победы» встретили в Ленинском районе и городе воинской славы Феодосии 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Продолжает свое движение по территории Республики Крым «Поезд Победы». Ретро-состав, оснащенный платформами с образцами артиллерийского и стрелкового оружия и вагоном-теплушкой, в котором организован передвижной музей с экспонатами событий Великой Отечественной войны, останавливается в каждом из городов и поселков именно в день его освобождения. Принимают участие в торжественных мероприятиях и сотрудники полиции, которые обеспечивают общественный порядок и безопасность.
Встретили состав уже в Ленинском районе и городе воинской славы Феодосии. Акция прошла с участием большого количества жителей и гостей республики, в том числе ветеранов. Стражи порядка не смогли остаться в стороне, они также почтили память своих дедов и прадедов-защитников.
Далее «Поезд Победы» проследует в Симферополь, Саки, Евпаторию и Бахчисарай.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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