«Поезд Победы» встретили в Ленинском районе и городе воинской славы Феодосии

Продолжает свое движение по территории Республики Крым «Поезд Победы». Ретро-состав, оснащенный платформами с образцами артиллерийского и стрелкового оружия и вагоном-теплушкой, в котором организован передвижной музей с экспонатами событий Великой Отечественной войны, останавливается в каждом из городов и поселков именно в день его освобождения. Принимают участие в торжественных мероприятиях и сотрудники полиции, которые обеспечивают общественный порядок и безопасность.

Встретили состав уже в Ленинском районе и городе воинской славы Феодосии. Акция прошла с участием большого количества жителей и гостей республики, в том числе ветеранов. Стражи порядка не смогли остаться в стороне, они также почтили память своих дедов и прадедов-защитников.