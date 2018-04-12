Ещё
Установлены требования энергоэффективности зданий и сооружений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Установлены требования энергоэффективности зданий и сооружений 

Московская государственная экспертиза 1 час назад
Фото: Московская государственная экспертиза
Доводим до Вашего сведения, что 6 апреля 2018 года вступил в силу приказ Минстроя России от 17 ноября 2017 г. № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Установлены требования энергоэффективности для всех типов зданий, строений и сооружений.
Требования устанавливаются к проектируемым, реконструируемым, проходящим капитальный ремонт и эксплуатируемым отапливаемым зданиям, строениям и сооружениям, оборудованным теплопотребляющими установками, электроприемниками, водоразборными устройствами или устройствами для использования природного газа, с целью обеспечения потребителей энергетическими ресурсами и коммунальными услугами.
Выполнение требований энергетической эффективности обеспечивается соблюдением удельного годового расхода:
· энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию всех типов зданий, строений, сооружений;
· электрической энергии на общедомовые нужды;
· тепловой энергии на горячее водоснабжение.
Приказом предусмотрены в том числе обязательные технические требования, обеспечивающие достижение показателей энергетической эффективности, а также дополнительные технические требования, вводимые в действие с 2023 и 2028 года.
С текстом приказа можно ознакомиться по ссылке.
Московская государственная экспертиза: последние новости
Подведены итоги конкурса «BIM-технологии 2017» С Днём космонавтики! Валерий Леонов: В районе Тропарёво-Никулино реконструируют улицу местного значения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии103
Суд фактически разрешил курить в самолетах163
Что Россия может сделать Западу316
Россия определилась с украинской трубой191
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение