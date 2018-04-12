Установлены требования энергоэффективности зданий и сооружений

Доводим до Вашего сведения, что 6 апреля 2018 года вступил в силу приказ Минстроя России от 17 ноября 2017 г. № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Установлены требования энергоэффективности для всех типов зданий, строений и сооружений.

Требования устанавливаются к проектируемым, реконструируемым, проходящим капитальный ремонт и эксплуатируемым отапливаемым зданиям, строениям и сооружениям, оборудованным теплопотребляющими установками, электроприемниками, водоразборными устройствами или устройствами для использования природного газа, с целью обеспечения потребителей энергетическими ресурсами и коммунальными услугами.

Выполнение требований энергетической эффективности обеспечивается соблюдением удельного годового расхода:

· энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию всех типов зданий, строений, сооружений;

· электрической энергии на общедомовые нужды;

· тепловой энергии на горячее водоснабжение.

Приказом предусмотрены в том числе обязательные технические требования, обеспечивающие достижение показателей энергетической эффективности, а также дополнительные технические требования, вводимые в действие с 2023 и 2028 года.

С текстом приказа можно ознакомиться по ссылке.