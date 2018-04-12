Прокуратура проверяет информацию об обрушении кровли дома на Большой Печерской

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку информации о частичном обрушении кровли дома № 79 на улице Большой Печерской. Сюжет о случившемся прошел в эфире одной из местных телекомпаний. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры.

Ранее данный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцов должны переселить до 2031 года. В связи с тем, что кровля частично обрушилась, на заседании межведомственной комиссии при администрации Нижнего Новгорода был рассмотрен вопрос о сокращении сроков. В настоящее время людям предложено переехать в маневренный фонд. В дальнейшем администрация планирует переселить их в соответствии с нормами Жилищного кодекса.

В то же время, как уточнили в прокуратуре , проведенная проверка показала, что домоуправляющая компания Нижегородского района нарушила правила и нормы эксплуатации жилищного фонда, что выразилось в ненадлежащем исполнении обязанности по поддержанию технического состояния кровли. По данному факту ее директору внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что жилой дом в Ленинском районе покрылся трещинами.