8 опасных домашних растений, от которых вам срочно надо избавиться

Хотите украсить квартиру растениями или устроить дома целый зимний сад? Возможно, вам даже представляются джунгли с заморскими пальмами, райскими орхидеями и непроходимыми лианами. И вы мечтаете, как будете холодными зимними вечерами сидеть в их тени и пить ароматный чай, читая ваш любимый роман, или устраивать вечеринку для друзей… И тут вы вспоминаете, что существуют растения, вызывающие аллергию, или вредные для закрытых пространств, или просто такие, которые могут поранить любопытного ребёнка. Да и взрослого они не пожалеют!

Фикус

Фикус Столь любимое многими комнатное растение, казалось бы, должно быть совсем безобидным. Однако и тут надо держать ухо востро! Млечный сок, выделяющийся из повреждённых стеблей и листьев, очень едкий и ядовитый, поэтому при попадании его на кожу может появиться раздражение.

Этого легко избежать, если сразу промыть место поражения холодной водой.

Аглаонема

Аглаонема

Декоративность этому растению придает необычная окраска листьев. Она может быть однотонной, однако чаще на зеленой поверхности присутствуют более светлые части — зеленые, белые, желтые — или серебристые полоски.

Необходимо помнить о том, что сок и ягоды аглаонемы ядовиты,

поэтому после пересадки растения и обрывания цветоносов важно вымыть руки, а размещать горшок необходимо в недоступном для детей и животных месте. Олеандр

Комнатные растения

Это чарующее своим ароматом белых и розовых цветков растение ядовито. Животные и птицы, поевшие листьев олеандра, погибают. Насекомые, привлеченные ароматом цветов, умирают.

Все части олеандра ядовиты.

При обрезке надо беречь глаза, губы, чтобы на них не попал сок этого растения. После ухода за ним следует тщательно вымыть руки мылом. Сидеть долго вблизи цветущего олеандра или ставить его в спальню нельзя: можно отравиться. Об этом, конечно же, надо предупреждать детей. Диффенбахия

Диффенбахия

Листья этого растения крупные, покрыты желтоватыми пятнами. Цветет диффенбахия мелкими цветками, окрашенными в желто-белый цвет. После цветения появляются небольшие красные плоды. Она, конечно, является украшением любого интерьера,

но с ней надо быть очень осторожными.

Диффенбахия размножается верхушечными черенками, во время их срезания следует помнить о том, что ее сок очень едкий и ядовитый, поэтому нужно заранее позаботиться о защите рук и соблюдать осторожность. Надо избегать попадания сока на слизистые оболочки или в глаза, так как он может вызвать зуд, жжение и даже ожоги. Кротон

Кротон

Родиной этого растения из семейства молочайных является юго-восточная Азия. В роду насчитывается около 15 видов, поэтому есть возможность выбрать растение почти с любым оттенком листьев. Для более яркой и насыщенной окраски кротону необходимо хорошее освещение. Этот яркий гость наполнит дом атмосферой уюта и созидания. Однако, как и многие растения из семейства молочайных, если вы срежете листья или веточки, растение выделит млечный сок.

Жидкость содержит большое количество ядовитых веществ,

поэтому при пересадке или размножении необходимо одевать перчатки и тщательно мыть руки после работы с ним. Молочай

Молочай миля

Ну и раз мы упомянули семейство молочайных, то стоит рассказать и о самом молочае, давшем название всему семейству. Всего насчитывается 7500 видов молочая. В роду молочаев попадаются кустарники, полукустарники, травянистые растения и даже деревья. Если молочай растёт в местности, где выпадает мало осадков, внешним видом он напоминает кактус. Виды, произрастающие в более влажных местах, часто имеют большое сходство с обычными кустарниковыми растениями. Молочай размножается верхушечными черенками.

Срезанные черенки выделяют ядовитый млечный сок, поэтому следует соблюдать осторожность при его пересадке.

Молочай тирукалли — наиболее ядовитый из всех видов, поэтому его необходимо содержать вдали от детей. Монстера

Монстера

Популярное комнатное растение, достигающее внушительных размеров, принадлежит к семейству ароидных. Обычно ее выращивают в оранжереях и зимних садах. Это вечнозеленое растение с толстым стеблем, на котором часто появляются воздушные корни, с большими темно-зелеными глянцевыми листьями с разрезами по краю.

Растение обладает очень ядовитым соком, который при попадании на слизистые и кожу может вызвать ожог.

Поэтому прежде чем начать выращивать монстеру в доме, подумайте! Примула

Примула

Родиной этого многолетнего растения с цветами самых разных оттенков является Кавказ и Крым . Часто примулу размещают в детских комнатах именно из-за яркой окраски. Однако надо помнить, что листья растения содержат алколоиды и при прикосновении к ним часто возникает раздражение кожи, проявляющееся в виде красных пятен.

Как выясняется, очень многие растения в той или иной степени ядовиты. Но если соблюдать элементарные правила, например, всегда надевать перчатки при работе с ними, мыть руки после, не размещать их рядом с кроватью, ставить на высокие полки и в недоступные для детей места, представители флоры не смогут причинить вам вреда, а будут только радовать!