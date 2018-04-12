Петербуржцев просят не трогать выпавших из гнезда совят

Зоологи просят петербуржцев не беспокоить совят в садах и парках Петербурга , передает пресс-служба Смольного

По словам экспертов, сейчас птенцы учатся летать и могут выпасть из гнезда. Трогать совят не надо даже с благими намерениями: как правило, падение не вредит им, а вернуться в гнездо малышам помогут взрослые птицы.

Также специалисты просят жителей города не относить совят в ветеринарные клиники или на большое расстояние от места их падения — вдали от родителей птенец может погибнуть, поскольку еще не умеет добывать пищу самостоятельно. В крайних случаях можно аккуратно взять совенка и подсадить на нижние ветки дерева.

«Если совенок целый, держит симметрично крылья, на его теле не видно явных травм, оставьте его в покое», — предупреждает ветеринарный врач-орнитолог Центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» Мария Маркина

Напомним, забирать птицу домой запрещено: это приравнивается к браконьерству.