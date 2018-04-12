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Петербуржцев просят не трогать выпавших из гнезда совят
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Петербуржцев просят не трогать выпавших из гнезда совят 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Зоологи просят петербуржцев не беспокоить совят в садах и парках Петербурга, передает пресс-служба Смольного.
По словам экспертов, сейчас птенцы учатся летать и могут выпасть из гнезда. Трогать совят не надо даже с благими намерениями: как правило, падение не вредит им, а вернуться в гнездо малышам помогут взрослые птицы.
Также специалисты просят жителей города не относить совят в ветеринарные клиники или на большое расстояние от места их падения — вдали от родителей птенец может погибнуть, поскольку еще не умеет добывать пищу самостоятельно. В крайних случаях можно аккуратно взять совенка и подсадить на нижние ветки дерева.
«Если совенок целый, держит симметрично крылья, на его теле не видно явных травм, оставьте его в покое», — предупреждает ветеринарный врач-орнитолог Центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» Мария Маркина.
Напомним, забирать птицу домой запрещено: это приравнивается к браконьерству.
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