В Щукине участковый уполномоченный полиции отчитался перед жителями

Участковый уполномоченный полиции по району Щукино лейтенант Сергей Костин отчитался перед жителями подведомственного участка.

— В 2017 году на территории участка раскрыто 12 преступлений. К административной ответственности привлечены 110 правонарушителей, рассмотрены 730 жалоб и заявлений граждан, отработаны 610 квартир. В ходе профилактического обхода жилого сектора выявлены 19 квартир, сдающихся в поднаем без оформления соответствующих документов. На особом контроле из числа жителей проживающих на административном участке состоит восемь человек. С ними проводятся профилактические беседы, — сообщил участковый в своем отчете.

Особое внимание лейтенант полиции уделил предстоящим майским праздникам. Многие будут отдыхать за городом, на природе и дачных участках. Участковый еще раз призвал жителей заранее побеспокоиться об обеспечении безопасности своих квартир.

После отчета участковый ответил на все интересующие граждан вопросы. Многих волновали вопросы обеспечения порядка в ночное время, правила содержания и выгула домашних животных, борьба с курением и пресечение распития спиртных напитков в общественных местах, соблюдение тишины в установленное законом время. (ео)