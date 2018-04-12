Ещё
В Щукине участковый уполномоченный полиции отчитался перед жителями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Щукине участковый уполномоченный полиции отчитался перед жителями 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Участковый уполномоченный полиции по району Щукино лейтенант Сергей Костин отчитался перед жителями подведомственного участка.
— В 2017 году на территории участка раскрыто 12 преступлений. К административной ответственности привлечены 110 правонарушителей, рассмотрены 730 жалоб и заявлений граждан, отработаны 610 квартир. В ходе профилактического обхода жилого сектора выявлены 19 квартир, сдающихся в поднаем без оформления соответствующих документов. На особом контроле из числа жителей проживающих на административном участке состоит восемь человек. С ними проводятся профилактические беседы, — сообщил участковый в своем отчете.
Особое внимание лейтенант полиции уделил предстоящим майским праздникам. Многие будут отдыхать за городом, на природе и дачных участках. Участковый еще раз призвал жителей заранее побеспокоиться об обеспечении безопасности своих квартир.
После отчета участковый ответил на все интересующие граждан вопросы. Многих волновали вопросы обеспечения порядка в ночное время, правила содержания и выгула домашних животных, борьба с курением и пресечение распития спиртных напитков в общественных местах, соблюдение тишины в установленное законом время. (ео)
Управа района Щукино: последние новости
Жители Щукина 14 апреля приведут в порядок сквер «Юность» и набережную канала им. Москвы В библиотеке Щукина проведут музыкально-поэтический вечер Более 50 сотрудников авиастроительной корпорации стали донорами в ГКБ №52 Щукина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии103
Суд фактически разрешил курить в самолетах163
Что Россия может сделать Западу316
Россия определилась с украинской трубой191
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение