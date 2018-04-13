Заседание МПА СНГ в Петербурге посвятили вопросам культуры

Выбор этого направления дискуссии председатель Совета МПА СНГ, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объяснила тем, что на пространстве СНГ 2018 год объявлен Годом культуры. И хотя сотрудничество в этой сфере является плодотворным и всесторонним, но модельный Кодекс о культуре для государств-участников СНГ, разработанный экспертами ассамблеи и принятый на этом заседании — еще один шаг по пути его укрепления.

— Межкультурный диалог, межкультурное взаимодействие — тема в принципе крайне важная. Но она еще корреспондируется с тем, что этот год в СНГ объявлен руководителями наших государств Годом культуры, — отметила Матвиенко. — Была интересная дискуссия, интересный опыт, интересные предложения, в том числе, в плане законодательно-правового обеспечения такого взаимодействия.

В целом, как сказано в итоговом постановлении МПА СНГ, ассамблея разработала и приняла в данном направлении более 30 модельных законодательных актов, способствующих реализации принципов национальной государственной политики и развитию культурной сфера на межгосударственном уровне. «Особое влияние на формирование национального законодательства стран Содружества оказали модельный Библиотечный кодекс, модельные законы „О культуре“, „Об авторском праве и смежных правах“ и „Об объектах культурного наследия“, — отмечается в документе.