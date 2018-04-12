Совет МПА СНГ переизбрал Валентину Матвиенко на пост председателя

Решение было принято единогласно.

"Я искренне благодарю за оказанное высокое доверие и буду делать все, чтобы его оправдать", — сказала Матвиенко.

В четверг в Таврическом дворце состоялось заседание объединенной комиссии МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. Также прошло заседание постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.

На следующий день в Думском зале Таврического дворца откроется сорок седьмое пленарное заседание МПА СНГ. Основная тема заседания — «Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы и правовое обеспечение» — посвящена Году культуры в Содружестве независимых государств.