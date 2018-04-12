Совет МПА СНГ переизбрал Валентину Матвиенко на пост председателя 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Совет Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ переизбрал своим председателем на очередной срок спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко на заседании, которое прошло в Таврическом дворце в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Решение было принято единогласно.
"Я искренне благодарю за оказанное высокое доверие и буду делать все, чтобы его оправдать", — сказала Матвиенко.
В четверг в Таврическом дворце состоялось заседание объединенной комиссии МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. Также прошло заседание постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.
На следующий день в Думском зале Таврического дворца откроется сорок седьмое пленарное заседание МПА СНГ. Основная тема заседания — «Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы и правовое обеспечение» — посвящена Году культуры в Содружестве независимых государств.