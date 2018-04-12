Жители Щукина 14 апреля приведут в порядок сквер «Юность» и набережную канала им. Москвы

В столице 14 апреля пройдут общегородские субботники. Жители Щукина наведут порядок на набережной канала им. Москвы по адресу улица Авиационная, д. 74, а также в сквере «Юность» на Маршала Новикова, д. 12.

— Запланированы прогребание газонов, окапывание деревьев и кустарников, обрезка сухостойных веток, сбор и вывоз мусора. В объединенных диспетчерских службах ГБУ «Жилищник района Щукино» все участники субботника смогут получить грабли, лопаты, перчатки и мешки для мусора, — сообщили в управе района Щукино.

Кроме того, в Северо-Западном округе объявлен фотоконкурс «Весна. Субботник. СЗАО». Для участия в нем необходимо прийти на субботники в своем районе и запечатлеть процесс труда. Фотографии необходимо опубликовать в социальных сетях — в Instagram, Facebook или «ВКонтакте» — до 30 апреля включительно, обязательно дополнив их хештегом #Нашчистыйсзао2018 или #веснасубботниксзао2018, указав название своего района. Организаторы объявят победителей в начале мая. От каждого района будут отобрано по одной лучшей публикации. Фотографии победителей появятся в электронных версиях районных газет, а также в печатной окружной газете «Москва. Северо-Запад». (ео)